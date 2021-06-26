B 站宣布成立哔哩哔哩快乐奖学金，首期投入 419.4172 万元

IT之家 6 月 26 日消息 6 月 26 日，哔哩哔哩（简称“B 站”）迎来了成立的第十二周年。围绕用户、UP 主、内容、社区等多个维度，B 站董事长兼 CEO 陈睿分享了过去一年 B 站的重要变化和发展。他在演讲中表示：“B 站不是一个工具，而是一个社区。社区是让很多用户喜欢 B 站，认为 B 站与众不同的原因。”

IT之家获悉，在这个特殊的节点，B 站分别向社区用户及 UP 主送出礼物，并公布了公益事业的新计划。其中，12 名为 B 站社区产品提出过宝贵意见的用户被授予“2020-2021 年度产品贡献奖”。以“老番茄”为代表的 12 名 UP 主获得“2020-2021 社区快乐奖”。 他们创作的内容一共获得了 419 万条“哈哈哈”和“2333”的弹幕，在过去一年里给用户带去了最多的快乐。

而这 419 万条弹幕，也构成了哔哩哔哩快乐奖学金的启动来源，成为第三份礼物。在十二周年演讲上，B 站副董事长兼 COO 李旎宣布成立哔哩哔哩快乐奖学金，首期投入 419 万 4172 元，以支持乡村教育发展。未来，哔哩哔哩快乐奖学金还将覆盖更多乡村学校。

“乡村留守孩子不应只把学习当作成功的工具，还要多交朋友，多看世界。”李旎在演讲中谈到，目前，中国城乡教育资源分布仍不均衡，在农村全面脱贫的现状下，乡村教育不应满足“有学上”，更应重视“上好学”的需求。

2019 年开始，B 站响应上海市对口支援中西部政策，在云南大理巍山县、贵州遵义务川县共建了“哔哩哔哩美丽小学”、“哔哩哔哩梦想小学”。

今年，B 站还在云南省华坪县，张桂梅担任校长的华坪女子高中所在地，帮扶两所新的哔哩哔哩学校。一所叫做爱华梦想学校，爱华，既是热爱中华，也是热爱华坪。另外一所名为哔哩哔哩快乐小学。

2020 年，B 站联合上海真爱梦想公益基金会，邀请 UP 主参与录制“哔哩哔哩版梦想课程”。UP 主“折纸的白叔”、“在下小苏”等参与制作了《艺术生活》、《去远方》、《职业人生》等系列课程，此外，B 站还邀请“罗翔说刑法”、“盗月社食遇记”等 UP 主录制哔哩哔哩安全教育课程。

目前，哔哩哔哩梦想课程已覆盖全国 501 所学校以及 11.7 万的学生。未来 B 站会将 UP 主的课程推广到全国更多的乡村学校，惠及更多的孩子们。

不止是 UP 主，B 站用户也在积极参与乡村教育公益。过去两年，共有 1569 名用户通过 B 站平台自发报名，希望加入乡村教师的行列。

“公益是整个 B 站社区的事业”，李旎在十二周年演讲现场说，“不管是用户还是 UP 主，都在 B 站获得了快乐，收获了知识，看到了更大的世界。这些温暖、这些希望、这些快乐可以传递给更多的人。”

哔哩哔哩奖学金将由 B 站公益部门负责运作，向每一位从 B 站出发的乡村教师提供教学创新补贴，用于购买硬件、组织孩子们游学、举办活动等。同时，还将为乡村孩子们发展自身兴趣爱好提供支持。

根据最新数据，B 站的月均活跃用户达到 2.23 亿，其中 35 岁及以下用户占比超过 86%，中国一半的年轻人都在使用 B 站。与此同时，创作者的数量也在快速增长。一季度，B 站月均活跃 UP 主达 220 万人，平均每个月创作 770 万条视频，他们的内容质量及影响力也在显著提升。