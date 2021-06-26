快手宣布取消“大小周”，到底是谁薅谁的羊毛

继腾讯 6 点下班后，快手取消大小周也上了热搜。

快手取消大小周的消息来得太突然，员工们没有收到提前通知，此次决定也并没有经过调研，很多人甚至是通过媒体才知道公司要取消大小周。

至于员工都关心的加班双倍工资问题，快手表示，取消大小周后，员工按需加班时公司仍会向员工支付双倍工资。

难道，大厂们这是“商量”好了，开始反“内卷”，决定尝试“尊重”劳动法了？

今年 1 月的时候，一向佛系（上下班不打卡）的快手官宣了全员大小周的消息，也就是大周双休，小周单休。单休周日聚焦日的工资，既可以兑换调休，也可以兑换成 2 倍工资的加班费。快手当时宣布这个消息的时候，可以说是骂声一片；但仅仅实行了不到半年，快手又要取消这个制度了。

照理来说，现在取消大小周回归正常，员工该开心才是。但打开脉脉，发现竟然有不少人不愿意取消大小周。因为快手这一波操作，让他们的工资变少了……

据内部员工透露，大小周的加班工资特别高，几天加班就能换来好几千。

对于这部分人来说，砍掉大小周，就是在“变相降薪”。

甚至，还有其他 996 大厂的员工跳出来表示，幸亏自己当初没去快手。（卷王不在乎加班，只在乎钱多不多）

还有人觉得快手这是“不安好心”，取消大小周，是要开始“白嫖”大家的加班了。

前不久，字节跳动也做了是否要取消大小周的调研。但结果有点“让人意外”，其中竟然有三分之一的人不支持取消大小周，只有三分之一的人支持取消。

还有网友思路“清晰”，提出了一个大胆的想法：

快手取消大小周，说不定能把字节反对大小周的三分之一人挖去快手……

为什么会出现这种反对“取消大小周”的言论呢？现在内卷的大环境下，打工人们普遍默认加班可以，钱给够就行。因此，大家选择进大厂，其实就自动默认了「996 /大小周」的工作模式。而当打工人面临“多一天休息”和“少赚一天钱”的选择时，金钱损失所带来的「厌恶感」，有时候比周末双休带来的「幸福感」更强烈。

另外，取消“官方 996”，如果工作总量没变，KPI 和 Deadline 也没变，依然要主动加班来完成。

但从总体来看，快手取消大小周是好事，起码能够缓解互联网行业这种越来越卷的情况，让大家都有喘息之机。