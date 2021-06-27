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微软 Win11/Win10 游戏性能对比：Win11 帧数高，硬件占用也高

2021/6/27 10:41:53 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家 6 月 27 日消息 微软本周发布的 Win11，带来了 DirectStorage、Auto HDR、DirectX 12 Ultimate 等诸多改进。那么，Win11 加了这么多游戏支持，玩游戏到底比 Win10 强多少呢？

Windows 11: The Best Windows Ever for Gaming Hero

近日，油管测试 UP 主 Benchmark 上传了一段 Win11 和 Win10 的游戏对比，测试了 8 款 3A 大作，总体来看，虽然 Win11 是预览版，但在大多数游戏上的表现都比 Win10 要好，帧数略高一些，不过硬件占用也高一些，具体大家看视频。

IT之家了解到，Benchmark 测试了《杀手 3》、《刺客信条：英灵殿》 、《赛博朋克 2077》、《看门狗：军团》、《孤岛惊魂：新曙光》 、《古墓丽影：暗影》 、《荒野大镖客 2》、《地铁：离去》。

Win10/Win11游戏性能对比：Win11帧数高 硬件占用高

硬件配置为：i7-10700K + RTX 3090 + 32GB (2x16) DDR4 3600MHz CL16 + 970 EVO Plus SSD 1TB，游戏全部设置为 1080p 低画质

Win10/Win11游戏性能对比：Win11帧数高 硬件占用高

测试结果表明，8 款游戏都是 Win11 表现更好，但高的不多。

Win10/Win11游戏性能对比：Win11帧数高 硬件占用高

Win10/Win11游戏性能对比：Win11帧数高 硬件占用高

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Win10/Win11游戏性能对比：Win11帧数高 硬件占用高

▲ 《地铁：离去》官方标示错误，还是 Win11 要高一点

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关键词：微软Win10游戏Windows测试Win11

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