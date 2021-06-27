Win11 任务栏无法移动，用户恳求微软重新考虑

IT之家 6 月 27 日消息 微软本周发布了全新的 Windows 11 操作系统，将在圣诞节期间推出正式版，并表示用户可于 2022 年免费升级到 Win11。

当您从 Windows 10 升级到 Windows 11 时，某些用户可能会不太习惯，例如某些长期存在的 Windows 功能被砍，其中之一是 Windows 的任务栏停靠位置。

众所周知，在现在的多个 Windows 版本中，用户不仅可以将任务栏放到底部，还可以任意将其停靠在屏幕顶部或侧边，方便竖屏小伙伴的日常使用。

然而在 Windows 11 中，微软已确认此功能被弃用，官方表示：任务栏功能已更改，包括：

人脉不再出现在任务栏上。



某些图标可能不再出现在升级设备的系统托盘中，包括以前的自定义选项。



屏幕底部是官方唯一指定的停靠位置。



应用程序无法再自定义任务栏的区域。

IT之家来得及，这种变动对于大多数用户来说都不是问题，但对于一些多年来习惯于以自己个性化方式使用 Windows 的用户来说，这种变化简直难以忍受。

例如 Reddit 上就有用户表示自己的不满，@TPGJosh 发文要求微软重新考虑，并引起网友热议。