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Win11 任务栏无法移动，用户恳求微软重新考虑

2021/6/27 11:10:34 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 6 月 27 日消息 微软本周发布了全新的 Windows 11 操作系统，将在圣诞节期间推出正式版，并表示用户可于 2022 年免费升级到 Win11。

当您从 Windows 10 升级到 Windows 11 时，某些用户可能会不太习惯，例如某些长期存在的 Windows 功能被砍，其中之一是 Windows 的任务栏停靠位置。

众所周知，在现在的多个 Windows 版本中，用户不仅可以将任务栏放到底部，还可以任意将其停靠在屏幕顶部或侧边，方便竖屏小伙伴的日常使用。

然而在 Windows 11 中，微软已确认此功能被弃用，官方表示：任务栏功能已更改，包括：

    • 人脉不再出现在任务栏上。

    • 某些图标可能不再出现在升级设备的系统托盘中，包括以前的自定义选项。

    • 屏幕底部是官方唯一指定的停靠位置。

    • 应用程序无法再自定义任务栏的区域。

IT之家来得及，这种变动对于大多数用户来说都不是问题，但对于一些多年来习惯于以自己个性化方式使用 Windows 的用户来说，这种变化简直难以忍受。

例如 Reddit 上就有用户表示自己的不满，@TPGJosh 发文要求微软重新考虑，并引起网友热议。

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关键词：任务栏微软

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