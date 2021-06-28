绕过 TPM 2.0 安装微软 Win11 的三种方法，注册表大法回归

IT之家 6 月 28 日消息 微软近日发布了 Win11 操作系统的硬件配置要求，其中有一点卡住了很多电脑，那就是 TPM 2.0。

微软认为，TPM 2.0 芯片可以提供基于硬件的隔离和加密，有利于结合 Windows 11 系统的安全特性以应对威胁，保护个人信息。

然而，这一硬件要求其实也不是必需的，目前已经发现了三种方法来绕过 TPM 2.0 检测。

1、注册表大法

这种方法是外媒 Windows Latest 报道的，在进行镜像安装时，Win11 会提示“该电脑无法运行 Win11”。

不要慌，在这个界面按 Shift+F10，打开命令行界面，输入 regedit 打开注册表，然后定位到：

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup

创建一个名为“LabConfig”的项，接着在“LabConfig”下创建两个 DWORD 值：

键为“BypassTPMCheck”，值为“00000001”

键为“BypassSecureBootCheck”，值为“00000001”

保存退出后，上图的提示就消失了，大家就可以正常安装 Win11。

2、修改 ISO 镜像，偷天换日

如果想通过直接从 Win11 ISO 镜像运行 setup.exe 程序来升级系统，而非全新安装，还有另一种简单的解决方法。

大家需要找到 Win10 ISO 的 appraiserres.dll 文件，替换 Win11 ISO 的同名文件。完成后，需要使用第三方工具（如 Rufus 或 AnyBurn）重新创建 ISO 镜像，然后再次运行安装文件。

3、直接升级

这种方法是IT之家网友 @常开心 提到的，大家需要打开安全启动（Secure Boot），然后将磁盘设置为 GPT 格式，安装 Win10，然后使用 Win11 的 ISO 进行升级安装。

这三种方法都是在泄露版 Win11 中测试过的，等到正式版 Win11 发布后也有可能会失效，大家自行测试，哪种能用就用哪种。