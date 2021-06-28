搭载鸿蒙 HarmonyOS 2 的华为 Mate X2 将于今日 10:08 开售：支持 4G，售价 17499 元

IT之家 6 月 28 日消息 据 @华为终端官方微博 消息，华为 Mate X2 将于今日 10:08 正式开售 ，搭载鸿蒙 HarmonyOS 2，售价 17499 元。

2 月 22 日晚，华为正式发布了 Mate X2 全新折叠屏手机，该机于 2 月 25 日上午 10:08 正式首发发售。北京时间 6 月 2 日晚，华为正式发布 HarmonyOS 2 及多款搭载 HarmonyOS 2 的新产品，包括 HUAWEI Mate 40 系列新版本、HUAWEI Mate X2 新版本、HUAWEI WATCH 3 系列、HUAWEI MatePad Pro 等手机、智能手表、平板产品。

IT之家了解到，搭载鸿蒙 HarmonyOS 2 的华为 Mate X2 搭载麒麟 9000 芯片，支持 4G 全网通，配备徕卡四摄，主摄 5000 万超感知摄像头具备 1/1.28 英寸 RYYB 传感器，支持 OIS 防抖；此外还具备 10 倍光学变焦、800 万像素潜望镜摄像头，有着 100 倍数字变焦能力。手机超广角摄像头为 1600 万像素、f/2.2 光圈；3 倍长焦摄像头 1200 万像素，光圈 f/2.4，支持光学防抖。华为 Mate X2 采用内外双屏设计，均支持 90Hz 高刷新率、DCI-P3 广色域。其中 8 英寸折叠柔性内屏拥有 2480×2200 超高分辨率、412ppi 像素密度。手机外屏尺寸为 6.45 英寸，2700×1160 分辨率，像素密度达到了 456 ppi，触控采样率提升至 240Hz。