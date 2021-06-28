最新爆料：苹果明年的 iPhone 14/Pro 系列仅保留大尺寸款，5.4 寸恐成绝唱

IT之家 6 月 28 日消息 据中国台湾电子时报，韩国业内人士透露，从供应链来看，苹果将于 2022 年推出的新款 iPhone 可能仅会保留 6.7 寸和 6.1 寸型号，而 5.4 寸的 iPhone 14 mini（未定名）或将面临停产的局面。

IT之家认为，考虑到苹果 iPhone 会在发布之前半年左右投产，预计其开案时间至少在发布一至两年左右，推测苹果 iPhone 14 系列（未定名）仍处于早期阶段，不排除最终方案仍会保留小屏机型的可能。

此外，韩国两大屏幕面板厂商三星显示和 LG 显示正是苹果目前最大的供应商，他们也都拥有专门为苹果 iPhone 打造的生产线，其该公司也需要与其他合作伙伴商议下一代的新品供应基材和订单，无论是芯片还是玻璃。

因此，每年的 iPhone 甚至在苹果还没决定最终方案之前就有爆料传出，今年的 iPhone 13/12s 系列甚至在去年这时候也已经传出消息。

值得一提的是，此前郭明錤预测表示，苹果明年的 iPhone 14 系列将会支持屏下指纹，出货 2.5 亿部–2.6 亿部，如此来看苹果确实已经在敲定供应商方案。

此外，苹果 iPhone 14 系列或将拥有有史以来售价最低的的大尺寸 (6.7 吋) iPhone，预测售价可能低于 900 美元（约 5814 元人民币），而且其高端机型还将配备更强的 48MP 广角相机。