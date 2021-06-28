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首页 > iPhone之家>iPhone新闻

消息称苹果 iPhone 12 mini 已在上周主动停产

2021/6/28 11:18:50 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家 6 月 28 日消息 关于苹果 iPhone 小屏机型销量不佳的传闻，大家也都听过好几次了。上周，TrendForce 集邦咨询发布报告称，iPhone 12 mini 提前于今年第二季度进入停产（EOL）。

刚刚，博主 @麦子俊 i 发布微博称，iPhone 12 mini 已于上周停产，且是苹果主动停产，在停产前的两个月，iPhone 12 mini 减产很严重。

博主 @麦子俊 i 为 iOS 14.5.1“降速门”临时解决方案的发现者，他同样也是苹果设备维修人员，因此消息还是比较可靠的。

IT之家了解到，根据目前曝光的信息，iPhone 13 系列依然会有 mini 款，不过再往后的机型就难说了。

今年 4 月份，苹果首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook）确认，iPhone 12 是 2021 年第二季度中最受欢迎的一款机型，用户对 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 也很有需求，但他没有提及 iPhone 12 mini

分析师普遍认为，虽然苹果一直在努力推销这款 5.4 英寸的小屏  iPhone 机型，但该机型在一月份仅占美国 iPhone 12 总销量的 5％

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关键词：苹果iphone机型mini停产

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