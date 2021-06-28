安装运行 Win11 必备，教你如何查看电脑是否支持 TPM 2.0

IT之家 6 月 28 日消息 微软上周正式发布了全新的 Windows 11 操作系统，但要求电脑硬件必须具备 TPM 2.0（可信平台模块）才能安装引起争议。

微软认为，TPM 2.0 芯片可以提供基于硬件的隔离和加密，有利于结合 Windows 11 系统的安全特性以应对威胁，保护个人信息。

IT之家了解到，近年销售的商用商品，普遍在主板上安装了单独的 TPM 芯片。此外来自 AMD、高通、英特尔的一些较新的芯片，也将 TPM 功能直接整合到了处理器中。

那么怎样知道自己的电脑是否支持 TPM 2.0 呢，这里有两个简单的方法。

方法一：Windows+R 组合键调出运行对话框，输入 tpm.msc；弹出的对话框中“状态”一栏查看是否显示为 TPM 已就绪，可以使用，右下角可查看 TPM 模块对应的规范版本。

方法二：在设备管理器的安全设备一栏下，查看本机是否安装了受信任的平台模块 2.0。

IT之家了解到，如果是特别老的机器，可能需要加装 TPM 2.0 专用硬件，在微软发布了 Windows 11 之后，市场上的 TPM 芯片也突然变得炙手可热，价格甚至被哄炒到了三倍多。不过目前也有办法绕过这个限制，具体可查看IT之家《绕过 TPM 2.0 安装微软 Win11 的三种方法，注册表大法回归》一文。