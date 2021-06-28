【IT之家评测室】2021 款 iMac 长期使用报告：提前感受苹果的“次世代”

苹果在今年 4 月 21 日的春季新品发布会上推出了全新设计的 iMac，记得当那些五颜六色花花绿绿的东西突然蹦到眼前时，小编从四肢八脉窜涌而出的意外最终化为嘴边那一句“卧槽！”。

过去这些年，iMac 一直坚持的银色或深灰色的典雅造型已经深入人心，所以当他突然变得花枝招展时还真有点让人措手不及。并且 2021 款 iMac 不仅“脸”变了，心也变了，在该系列上第一次用采用了自家的 M1 芯片，感觉仿佛是找到了“自我”。

不仅这些，2021 新款 iMac 由内而外其实还有很多细节的变化，目前这台新 iMac 已经在IT之家编辑部陪小编辛勤工作了很长时间，在经历接近 2 个月的使用体验后，小编特此为大家做一篇长期使用体验报告。想来想去，在这个看脸的时代，我们就还是从它的“颜”说起。

一、外观设计

我们先来看一下那些年 iMac 的外观设计是如何一路走来的，IT之家稍微整理了一下：

差不多从 2007 年开始设计定型后，iMac 的产品设计就没有出现什么巨大的变化，但有一个发展趋势，就是越来越薄，越来越轻，再看这次的新 iMac，也是顺着这个趋势的。

新款 iMac 还有一个巨大的变化，就是加入了多彩的设计，可以说是致敬了一波 iMac G3。IT之家目前拿到的是粉色版，猛男最爱。说起来是粉色，但整机粉色的面积并不多，就正面的下巴和底座是粉嫩的，而铝合金的边框和后壳都是正儿八经的红色。

除了粉色，新 iMac 还有绿⾊、黄⾊、橙⾊、紫⾊、蓝⾊和银⾊，一共七种颜色。集齐这七种颜色会怎么样呢？

会被IT之家拍下来：

回到IT之家手上这款粉色的 iMac，它的正面由一整块雾面质感的玻璃覆盖，看起来低调又高档。屏幕为 24 英寸，原来的黑色边框变成了浅灰色，其实仔细看，边框的宽度相比过去还是有些收窄的，但是下巴仍然是那么宽。不过宽也是有原因的，小型主板和散热风扇都被苹果放在了下巴处。

虽然下巴比较宽，但视觉上并不会有很明显的不协调感，这是因为苹果在设计上尽可能做到规整、简洁：浅灰色边框四面等宽，衔接纯色的下巴，甚至连过去苹果的 Logo 都省去了，这就是在通过设计来削减下巴的突兀感。

因为内部元器件的高度集中化，苹果得以将 iMac 做得很轻薄，其主机的厚度只有 11.5mm，底座也完全就是个支架，所以如果不了解的人初见新 iMac，甚至可能会以为这只是一台显示器。

同时新 iMac 的中框和后壳是一体化设计，棱角尖锐分明，大面积的红色搭配金属细腻的喷砂表面，既漂亮又有质感。

机身的背面有整机唯一的苹果 Logo，还是银色的贴片样式。IT之家手上这款为低配版，背面只有两枚雷雳 / USB-4 接口（高配版还有两枚 USB-3 端口），同时还有电源接口。

此外，机身顶部有两枚收音麦克风，机身底部则为一排扬声器开孔。

总体来说，新款 iMac 在设计上尽其可能地做到了轻薄和简洁，其整机规格为 54.7cm×46.1cm×14.7cm，重量则只有 4.46kg，平常搬动它的时候，基本上一只手就可以搞定。

包装方面，新款 iMac 也做了改进，从原来的梯形设计变成了标准的长方体，拉手也变成了尼龙编织材质，看起来更有质感。

新 iMac 的包装内部附赠了妙控键盘和妙控鼠标，磁吸式电源适配器、说明书和苹果 Logo 贴纸，内容没有太大的变化。

由于新 iMac 采用了多彩设计，包装中标配的妙控键盘和妙控鼠标也采用了与主机对应的色彩，例如IT之家这款粉色的 iMac，标配的妙控键盘和妙控鼠标也是粉色的基底。

还有全新的电源适配器，不再是过去那样一根简单的线，而是由两部分组成，一部分是磁吸式的电源线缆，为编织材质，连接电源适配器，另一部分则是普通的电线用来连接插座。

在高配版中，电源适配器上还附带了一个以太网端口，这种设计非常罕见，可见苹果为了让机身简洁美观可谓煞费苦心（高情商）。

2021 款 iMac 是该产品线自 2012 年以来的首次重大升级，外观设计也焕然一新，新的设计语言、更加轻薄的机身，相信能够满足绝大部分消费者的审美和需求，同时苹果也保持了一如既往的做工水准和品质感，唯一的遗憾，也许就是没有全面屏了吧。

二、屏幕素质

iMac 的屏幕一直以来都是为人称道的，这次新款的 iMac 搭载了 4.5K（4480 x 2520）视⽹膜显示屏，像素密度 218 ppi，屏幕亮度可达到 500nit，且支持 10 亿色显示和 DCI-P3 色域，从参数上看确实是较高的水准。

在实际使用中，IT之家对这块屏幕的色准进行了测试，iMac 屏幕的平均色彩偏离值只有 0.7，最大色彩偏离值也只有 1.82，这说明它显示色彩是非常准确的。

接着是亮度，小编测得该屏幕正常显示白色的最高亮度可以达到 472 nit，这个亮度即便是在周围光线非常亮的情况下也可以清晰观赏屏幕的内容。

因为全新的 iMac 采用轻薄化设计，在日常使用中你可以更轻松地带着它挪动地方，在不同的场合、环境中使用。比如小编就经常在工位上用新 iMac 编辑文稿，要拍照时把它挪到摄影间，拍完照片直接修图，偶尔也会把它挪到会议室开会使用，不同的场合光线环境都不同，例如白天的时候会议室很明亮，但新 iMac 的屏幕内容依然能清晰看到。

同时，新 iMac 的屏幕在显示图片、视频等内容时的效果也很出色。这里IT之家用实际的测试图片来对 iMac 的屏幕素质进行考察。

下面这张是 iMac 显示 256 级灰阶的实际效果，可以看到屏幕上从白色到黑色的过渡非常细腻自然，特别是纯黑和纯白附近的灰阶变化也可以被观察到。这意味着 iMac 在显示色彩时可以实现细腻的色彩变换，不会出现生硬的色块。

然后是可视角度，从下面的照片可以发现，当从大约 45° 斜角观察屏幕时，屏幕的显示会有些微的泛黄，但色彩本身并没有出现明显的漂移。

接着小编用实际的高清图片来直观感受 iMac 的屏幕显示效果。在下面这张色彩渐变的图片中，五彩斑斓的颜色有非常丰富的变化，很考验屏幕对色彩的还原能力，如果色彩还原能力不高，色彩细微的变化就会呈现为一种颜色。而 iMac 由于支持 10 亿色显示，色彩的微妙变化都可以看到。一句话说，就是它能够更精准地显示更多的颜色。

还有一张是湖边日出，iMac 的显示效果第一眼看去仍然是色彩很正，比较艳丽，同时细看天空高亮的阳光和黑色乌云处的细节，都有清晰的展现，可见新 iMa 的屏幕在动态范围显示方面的表现也很出色。

总结来说，新款 iMac 的屏幕素质仍然保持了该产品系列一直以来的高水准，无论是色准、色域等一系列硬参数的表现都能够让人满意，比较适合专业的设计师、图形工作者使用。

三、性能表现

新款 iMac 有两个最大的看点，其一是外观，其二就是 M1 芯片了。所谓“M1 恒久远，一颗永流传。”目前苹果已经在 MacBook、Mac mini、iPad Pro 和 iMac 上都用上了 M1 芯片，覆盖一众产品线，那么它在新 iMc 上的性能到底怎么样呢？

首先需要说明的是，IT之家手上这款 iMac 为入门款，与高配版的主要差别在于图形处理器为 7 核心设计。

M1 芯片包含 4 颗⾼性能核⼼与 4 颗⾼能效核⼼，相⽐标准机型的 21.5 英⼨ iMac，其中央处理器最⾼提速 85%，同时在集成的强大图形处理器的加持下，即使与搭载最⾼配独⽴显卡的 21.5 英⼨ iMac 相⽐ ，也可以有 50% 的速度提升。

同时，M1 芯片中的神经网络引擎每秒能进⾏最多 11 万亿次运算，可将机器学习速度最高提升 3 倍。另外 M1 芯⽚采⽤了统一内存架构（UMA）设计，可将⼀切融⼊同⼀个高性能内存池，让所有 SoC 技术都能访问同样的数据。

基于这些特性，M1 芯片可以获得强大的性能和领先业界的高能效。IT之家用《GeekBench 5》测试了新 iMac 的性能跑分，测得其单核成绩为 1730 分，多核成绩为 7643 分。这个成绩相较于上一代 21.5 英寸 iMac 提升巨大，特别是在单核成绩表现上，十分出色。可以看到，新 iMac 会拥有强大的运算性能。

而在硬盘读写速度方面，IT之家使用软件测得新 iMac 的写入速度为 2294.0 MB/s，读取速度为 2915.8 MB/s，这个成绩也是十分出色的。

落实到具体使用方面，IT之家小编在新款 iMac 中使用 Photoshop 打开一张 3.9GB 的银河系 tif 文件，实测 Photoshop 打开这张图片耗时大约 45 秒，在小编以往做这项测试的历史中属于比较快速的了。

打开文件后，对这张银河系图片进行放大缩小，图片的细节信息加载很快，基本看不到画面细节加载的过程，很流畅。小编尝试在此图片基础上增加了半径为 30 像素的高斯模糊，运算过程大约进行了 30 秒，这个速度已经十分快了。

为了进一步考察新款 iMac 的性能水平，IT之家接着又对其做了视频渲染的测试。在测试中，小编使用 Final Cut Pro 渲染一段大约 5 分 30 秒的 4K、29.97fps 的高清视频文件，初始的视频格式为.MOV，输出的视频格式为.MP4，视频中包含滤镜、转场、文字、多视频流的叠加显示等效果，编码方式为 H.264，输出后的视频大小为 2.18GB。

经过测试，从视频开始输出到输出完成，新款 iMac 共耗时 8 分 52 秒，根据小编以往的经验看，速度还是比较快的，最重要的是整个渲染过程 iMac 能够保持安静，几乎不存在风扇声，当然，如果你用手触摸机身底部的散热孔，会发现有些烫，但是这里一般属于操作盲区，所以没有什么影响。

总体来说，新款 iMac 的安静和强大给IT之家留下了比较深刻的影响，可见 M1 芯片确实实力不俗，性能高并不特别，性能高的同时还能保证整机的安静，这就见功力了。

结合IT之家小编长时间的使用感受来说，新款 iMac 在性能上的确是不用担心的，用它来应付正常的工作任务绰绰有余，哪怕你是视频工作者或者其他技术人员，对性能有比较高的要求，iMac 也能够应付过来，重点是几乎不会发出巨大的散热噪音，这一点太难得了。

四、其他功能体验

其实在前面讲外观时小编有说到，除了设计、配色的变化，轻薄也是新款 iMac 的核心改变，并且这种改变不仅涉及审美，更关系到日常使用的体验。

更轻薄的 iMac 带来的第一个变化就是把它放在工位上不像别的一体机那样占空间了，你可以腾出更多的空间摆放其他的物件，或者让工位更简洁干净。如果你买得是高配版的 iMac，在电源变压器上集成了以太网口，你的网线也可以尽可能少地出现在桌面上，总之就是可以让工位更整洁。

其次，轻薄化的 iMac 也更加便于移动。小编由于工作需要，在工位写稿，做测试则要前往评测室，过去经常需要两边跑。而换上新款 iMac 时，需要测试机器之前，小编可以把 iMac 轻松地拿到评测室，一边做测试一边写稿，方便多了。当然需要说明的是，虽然新款 iMac 增加了便携性，但毕竟作为台式机，本身不是为移动场景而生的，所以移动性上肯定还是没有笔记本方便，只是说，新款 iMac 比过去更方便移动了，也更能适应在各种环境下使用。

很多视频、影音工作者经常会嫌工作的电脑外放音质效果差，而特意外接一对音箱，比较占空间。而新款 iMac 搭载了强大的六扬声器的⾳响系统，包括两对振动抵消低⾳扬声器，每⼀对低⾳扬声器都配有⼀个⾼性能的⾼⾳扬声器，从而能够呈现浑厚清晰的低⾳与通透明澈的中⾳和⾼⾳，同时新 iMac 在播放杜⽐全景声视频时还⽀持空间⾳频功能。

这样，对于大部分工作者来说，使用新 iMac 就再也不需要外接音箱了，因为其本身的音质已经足够满足使用，并且日常娱乐的时候用新 iMac 追剧观影，也能得到很有沉浸感的音质效果。

IT之家这里为大家演示一段 iMac 播放杜比全景声视频的音效表现，大家可以做一下参考：

由于是录制的视频，并不能完整呈现新 iMac 播放杜比全景声视频时的真实听感。从实际感受来说，坐在 iMac 前面，的确能感受到声音的空间感，鸟语虫鸣好像就在身边一样，雷声雨点的解析度也不错，还有一些低频的音效，iMac 也将那种澎湃感给呈现了出来。也许仍然不像发烧级音箱那么震撼，但是对于我们日常工作的设备来说，其音质绝对属于出类绝尘的存在。

新款 iMac 不仅拥有出色的扬声能力，在收音方面也很有看点。他搭载了录⾳棚级三麦克风系统，可以抑制回授，让你的说话声听起来更响亮、⼲脆、清晰。同时该麦克风系统还采用了指向性波束成形技术，可以让麦克风更准确地忽略背景噪⾳，专注拾取⽤户的声⾳，不会让对方听到嘈杂的背景噪音而影响对话的流畅性。

这里IT之家使用 iMac 的语音备忘录功能录了一段声音。录音时，小编在环境中设置了一些背景噪音，包括电风扇的声音，还有手机播放下雨的白噪音。从录音的效果来看，小编的说话声很清晰响亮，而背景的噪音基本被过滤掉了，只能听见一些底噪。

大家可以感受一下效果：

小编在日常工作中也经常会使用新款 iMac 参加远程会议，或者和朋友聊天，在聊天过程中会有意识地询问对方自己的声音是否清晰，得到的反馈都是清楚且基本没什么噪音。

说到视频聊天，新款 iMac 的 1080p FaceTime ⾼清摄像头体验也不错，它拥有更⼤、更⾼效的感光元件，即便在低光下也能获得亮度充足噪点低的视频画面。

除了这些，搭载了 M1 芯片的 iMac 可以说也是真正融入苹果的“大一统”生态里了。M1 芯片加持后，除了性能，可能很多朋友更关心新 iMac 的软件使用情况。

由于 Rosetta 的转译能力，M1 芯片的 iMac 能够运行绝大多数原来为英特尔平台打造的软件，并且在使用体验上和原来基本没有什么区别。

经过较长时间的使用体验，就小编自身的需求来说，原来办公、生活、娱乐使用的几乎所有软件，在 M1 iMac 上都能正常使用，体验完整，至少不会影响工作。

不过也有例外的，比如小编在测试屏幕时经常用的软件《DisPaly CAL》，在 M1 iMac 上虽然能够正常打开使用，但是因为对 M1 芯片兼容的问题，而出现无法识别 iMac 屏幕的情况。

一般来说，如果你的工作经常需要用到一些专业性很强的软件，那么在入手 M1 款 iMac 前就得仔细了，落实好这些软件是否能在 M1 iMac 完美运行后再下手。

而除了经过 Rosetta 转译的应用，你在 M1 iMac 上还可以使用完全针对 M1 芯片适配的通用应用，目前这些应用的数量还不是特别多，但很多我们常用的软件都可以找到。例如小编经常用的《QQ》和《WPS Office》，就针对 M1 芯片进行了适配，实际使用无论是功能完整性和体验的流畅性，都和过去没有什么区别。

同时，M1 iMac 还能使用原来 iPhone、iPad 上的 App，目前有很多 App 都能在 AppStore 里找到，IT之家以《微博》和《饿了么》为例来说明。

在 M1 iMac 上打开 iPad 版《微博》，第一眼感觉是交互界面还是 iPad 上的逻辑，而且界面内容布局的优化也不是很到位，但毕竟是 iPad 端设计的，能用就行。

iPhone 或 iPad 版 App 在 M1 iMac 上运行时，都提供了触控替代的选项，就是当你没有鼠标时，可以用键盘按键或者触控板来模拟在 iPhone 或 iPad 上的触控交互，避免没有鼠标就没法使用的情况。

相比《微博》，《饿了么》在 M1 iMac 上运行会更有使用场景，比如当你对着屏幕工作到中午，想点个饭，只要在 iMac 打开《饿了么》就行了，不需要再拿起手机。还有很多原来只在 iPhone 或 iPad 上独占的应用，这下也能在 M1 iMac 上使用，可以为我们带来很多方便。

就《饿了么》来说，整体体验也还算完善，不过在 iMac 上的窗口不支持调节大小，这点需要吐槽。

总体来说，小编对于 M1 iMac 更好、更多地运行 iPhone 或 iPad 上的应用这件事还是很期待的，而且随着 M1 通用应用的增多，M1 iMac 的软件体验会越来越趋于完善，知道苹果真正完成基于统一硬件平台的软件“大一统”。

结语：期待 M1 芯片软件生态尽快完善

2021 款 iMac 在 iMac 产品线历史上一定是具有特殊意义的一代，新的外观设计，更轻薄的机身，M1 芯片的加持，会带给你与以往 iMac 非常不一样的体验，它对性能与发热的平衡控制非常好，可移动性更强，影音体验也更上一层楼，并且随着基于 M1 芯片的软件生态体系完善，未来多端融合的使用体验也很令人期待，因此对于想入手新 iMac，爱尝新的用户来说，2021 款 iMac 会是很好的选择。

但是需要提醒的是，如果你的工作或生活需要经常用到专业性较强的软件、工具，那么当前在选择 2021 款 iMac 的时候还是需要慎重，或者如果你觉得尝新的成本比较高，那么也可以保守一些。

总之，2021 款 iMac 是这个产品线新时代的开始，产品本身有着较高的综合素质，但最关键的还是基于 M1 芯片的多终端软硬件大一统的体验，相当于让大家提前感受一下 iMac 的“次世代”。M1 目前还像个双刃剑，当下在部分软件的兼容上确实还存在问题，但又让人对其未来的统一体验充满期待。而软件的问题迟早是会解决的，因此IT之家对新 iMac 的长期使用体验表示看好。总的来说，苹果多终端软硬件大一统的野心已经藏不住了，而新 iMac，开了一个好头。