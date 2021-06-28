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549 美元起，Linux 平板电脑 JingPad A1 开启众筹：搭载 iPadOS 风格的 JingOS

2021/6/28 11:01:22 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家 6 月 28 日消息 JingOS 系统是全球首个基于 ARM 架构，专为平板打造的 Linux。

JINGLING 在今年 3 月份发布了搭载 JingOS 的平板电脑 JingPad A1，支持 2K + 显示屏，支持 5G/4G 网络。

目前，该平板电脑已开启众筹，众筹价 549 美元（约 3546.54 元人民币）起。

下面是 JingPad A1 基础配置内容：

  • 11 英寸，4:3，2K+ 屏幕

  • 6G 内存、128G 存储

  • 基于 ARM 的 8 核 CPU 处理器

  • 1600 万像素后置摄像头和 800 万像素前置摄像头

  • 采用优质材料制造

  • 8000mAh 电池

IT之家了解到，JingPad A1 提供了可选配的配件：压感手写笔和可拆卸的全尺寸键盘。

此外，该平板电脑支持 Linux 和 Android 应用，官方列出了适配名单。

目前，JingPad A1 已有 212 个众筹者，达成众筹目标的 635%，确定会量产了。

众筹价格上，JingPad 键盘众筹价 149 美元（约 962.54 元人民币），JingPad WiFi 版 + 手写笔众筹价 549 美元（约 3546.54 元人民币），JingPad WiFi 版 + 手写笔 + 键盘众筹价 699 美元（约 4515.54 元人民币）。

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关键词：电脑平板电脑平板众筹JingOSJingPadLinux

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