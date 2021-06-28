德国电信 CEO：到 2030 年，电信行业将依然是社会的核心

6 月 28 日消息 2021 年 MWC 巴塞罗那线下活动今天如期在西班牙拉开帷幕。德国电信首席执行官 Timotheus Hottges 在主旨演讲中表示，在过去一年半的疫情背景下，电信行业成为了整个社会恢复运转的核心所在。而到 2030 年，电信行业将依然是社会的核心。

“我认为，到 2030 年，拥有网络互连将成为一种人权，这将与拥有空气、水资源一样，成为每个人生活中不可或缺的部分。”Timotheus Hottges 谈到，随着人们在私人生活和公众环境（工作）中都拥有了数字化身份，保护数据安全正变得愈发重要。

他表示，对于德国电信来说，为了更好地满足未来的发展目标，到 2030 年该运营商将在五个方面做出改变，并且这五个方面也将对整个行业带来改变：

在 B2C 方面，德国电信将不再只是关注于网络互联，而是更加注重用户体验，为用户提供定制化解决方案。

在 B2B 方面，德国电信将更加聚焦于软件驱动的企业解决方案。“未来 B2B 业务将带来更加整合性的连接服务，这些服务将在全球范围内提供，这在未来 2-3 年内将是我们的业务核心。”Timotheus Hottges 提出，网络切片将成为企业业务中的新常态。

德国电信将把 ESG 作为一个差异化因素。他谈到，2021 年，德国电信将为零碳排放做出更多努力，并与供应链上下游一起，共同实现可持续发展。

在网络架构方面，Timotheus Hottges 认为，数字技术正在掀起一场风暴，而电信运营商处于数字化转型的核心。因此，德国电信将会调整网络架构，通过更简便的方式，来更加适应移动网络的发展。

“来自卫星的网络资源，园区网的不断发展，将为未来的普世网络和普世计算打下基础。在这之上，服务供应商将会提供与过去不同的新型服务。整个行业面临着非常巨大的变化，这要求电信运营商拥有全新的架构。未来德国电信将致力于创造一站式网络连接服务。”