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AMD Navi 23 GPU 确认拥有 64 个光栅单元，将用于 RX 6600 系列显卡

2021/6/28 20:24:44 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家 6 月 28 日消息 AMD 目前正式发布的 RX 6000 系列显卡包含 6900 XT/6800 XT/6800/6700 XT 这几款型号。近日 RX 6600/XT 系列显卡的参数多次被曝光，还将会有 RX 6600M 移动版显卡。根据 TechPowerUP 论坛消息，GPU-Z 软件的发明者 W1zzard 向 AMD 确认，该系列显卡的 Navi 23 GPU 芯片将具有 64 个光栅单元（ROP），与 RX 6700 XT 一致，并不是此前传言的 32 个。这代表了这款显卡核心在这方面并没有缩水。

这颗芯片的示意图此前也被曝光，其核心面积要明显小于 Navi 22 以及 Navi 21 核心，面积为 237 mm²，拥有 110.6 亿个晶体管，采用台积电 7nm 制程工艺制造。

IT之家获悉，目前已经有多家笔记本电脑产商确认，将推出搭载 RX 6600M 显卡核心的 3A 游戏本，但是目前尚未正式发售。这款显卡预计将具有 2048 个流处理器，配备 32MB 无限缓存，具有 8GB 显存，位宽 128bit。目前 AMD 官方已经发布了 Radeon PRO W6600 专业显卡，同样搭载 Navi 23 芯片，预计游戏显卡的参数规格将与这款产品类似。

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关键词：AMD显卡Navi 23

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