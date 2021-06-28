苹果 Apple Watch 7 有望采用更小体积芯片，以配备大容量电池

6 月 28 日消息，据国外媒体报道，不出意外，在今年下半年推出新的 iPhone 时，苹果也会对其他的硬件产品进行更新，包括 Apple Watch，Apple Watch Series 7 也将在发布会上推出。

对于将在下半年推出的 Apple Watch Series 7，有外媒在报道中表示，可能会采用体积更小的芯片，以腾出空间配备更大容量的电池。

在报道中，外媒称 Apple Watch Series 7 将搭载 S7 处理器，这一处理器较前几代 Apple Watch 搭载的处理器会更薄，体积也会更小。

处理器体积更小，也就意味着在 Apple Watch Series 7 中占据的空间会更小，在内部整体空间不变的情况下，就能为其他的部件留出更多的空间。

对于芯片体积变小而增加的可用空间，自然也不会浪费，外媒称苹果会利用这一部分空间，增加更多的硬件，除了通常预计会增加的传感器，苹果也会采用容量更大的电池，延长 Apple Watch Series 7 的续航时间。

同其他的硬件产品一样，下半年将推出的 Apple Watch Series 7，在性能和功能方面，同此前几代相比也会有提升。