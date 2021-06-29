将反垄断进行到底：美加大对谷歌广告业务审查，已约谈多家对手

北京时间 6 月 29 日消息，知情人士称，近几个月，美国司法部的反垄断调查人员已经加大了对谷歌数字广告市场做法的审查力度，表明美国政府正在积极推进上一届政府时期启动的调查。
目前，美国司法部反垄断办公室职员已经就谷歌在广告技术市场的做法约谈了多家竞争对手，而且还在从其他司法管辖区的现有诉讼和调查中收集证据，聚焦谷歌向其他网站投放广告的业务。
去年，美国司法部起诉谷歌，指控谷歌滥用其在互联网搜索市场的支配地位。
北京时间 6 月 29 日消息，知情人士称，近几个月，美国司法部的反垄断调查人员已经加大了对谷歌数字广告市场做法的审查力度，表明美国政府正在积极推进上一届政府时期启动的调查。
目前，美国司法部反垄断办公室职员已经就谷歌在广告技术市场的做法约谈了多家竞争对手，而且还在从其他司法管辖区的现有诉讼和调查中收集证据，聚焦谷歌向其他网站投放广告的业务。
去年，美国司法部起诉谷歌，指控谷歌滥用其在互联网搜索市场的支配地位。
软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家
软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用