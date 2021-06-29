将反垄断进行到底：美加大对谷歌广告业务审查，已约谈多家对手

北京时间 6 月 29 日消息，知情人士称，近几个月，美国司法部的反垄断调查人员已经加大了对谷歌数字广告市场做法的审查力度，表明美国政府正在积极推进上一届政府时期启动的调查。

目前，美国司法部反垄断办公室职员已经就谷歌在广告技术市场的做法约谈了多家竞争对手，而且还在从其他司法管辖区的现有诉讼和调查中收集证据，聚焦谷歌向其他网站投放广告的业务。

去年，美国司法部起诉谷歌，指控谷歌滥用其在互联网搜索市场的支配地位。