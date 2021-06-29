三星公布下一代手表操作系统 One UI Watch，基于谷歌 Wear OS

IT之家 6 月 29 日消息 三星在刚刚举行的 MWC 2021 上没有发布 Galaxy Watch 4 手表，而是宣布了其下一代手表操作系统 —— One UI Watch。

在今年的 I/O 开发者大会上，谷歌宣布了全新升级的 Wear OS（内部称为 Wear OS 3.0），该手表系统将整合原有的 Wear OS 以及三星 Tizen 系统，从底层的内核部分改善耗电。

而三星的 One UI Watch，就是基于谷歌全新的 Wear OS，将更深入地与 Android 进行集成。

比如，用户在谷歌 Play 商店安装了具有手表 App 的手机 App，那么手表 App 也会自动进行安装。手表和手机之间可以无缝同步，如果用户的时钟应用中有多个城市，或者用户在手机上屏蔽了一个号码，这些设置将延续到手表中。

此外，与 Tizen 相比，One UI Watch 还为用户的手表支持了更多 App —— 比如 Strava、Adidas Running、Calm、Spotify、YouTube Music 和 Google Maps 等。

三星表示，得益于谷歌 Wear OS，下一代 Galaxy Watch 将拥有更长的电池寿命、更快的性能和上述的众多 App。 为了将其手表与其他 Wear OS 手表区分开来，三星将为设计师带来改进的表盘设计工具，用户可自行创建第三方表盘。

IT之家了解到，三星将在今年夏天晚些时候正式推出首款带有 One UI Watch 的 Galaxy Watch，预计就是 Galaxy Watch 4 手表。