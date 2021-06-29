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三星公布下一代手表操作系统 One UI Watch，基于谷歌 Wear OS

2021/6/29 7:58:11 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家 6 月 29 日消息 三星在刚刚举行的 MWC 2021 上没有发布 Galaxy Watch 4 手表，而是宣布了其下一代手表操作系统 —— One UI Watch

Samsung's take on Wear OS is called One UI Watch

在今年的 I/O 开发者大会上，谷歌宣布了全新升级的 Wear OS（内部称为 Wear OS 3.0），该手表系统将整合原有的 Wear OS 以及三星 Tizen 系统，从底层的内核部分改善耗电。

而三星的 One UI Watch，就是基于谷歌全新的 Wear OS，将更深入地与 Android 进行集成

Apps for One UI Watch

比如，用户在谷歌 Play 商店安装了具有手表 App 的手机 App，那么手表 App 也会自动进行安装。手表和手机之间可以无缝同步，如果用户的时钟应用中有多个城市，或者用户在手机上屏蔽了一个号码，这些设置将延续到手表中。

Settings on One UI Watch

此外，与 Tizen 相比，One UI Watch 还为用户的手表支持了更多 App —— 比如 Strava、Adidas Running、Calm、Spotify、YouTube Music 和 Google Maps 等。

Auto App installation on One UI Watch

三星表示，得益于谷歌 Wear OS，下一代 Galaxy Watch 将拥有更长的电池寿命、更快的性能和上述的众多 App。 为了将其手表与其他 Wear OS 手表区分开来，三星将为设计师带来改进的表盘设计工具，用户可自行创建第三方表盘。

Watch face designer for One UI Watch

IT之家了解到，三星将在今年夏天晚些时候正式推出首款带有 One UI Watch 的 Galaxy Watch，预计就是 Galaxy Watch 4 手表。

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关键词：三星手表系统WearWatch

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