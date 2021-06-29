Win11 支持动态刷新率功能，对标苹果 ProMotion

IT之家 6 月 29 日消息 在 Windows 11 的一些 Insider 版本中出现了一项新功能 —— 动态刷新率（Dynamic Refresh Rate），预计将在今年秋天晚些时候正式推出，该功能暗示微软将推出刷新率高于 60Hz 的新 Surface 硬件。

动态刷新率（DRR）与 Windows 10 中的可变刷新率（VRR）不同，后者主要针对游戏，防止画面撕裂。相反，DRR 适用于所有的 Windows 11 任务。

为什么动态刷新率很重要？

动态刷新率：更好的电池续航

高刷新率虽然看起来不错，但会降低笔记本电脑的电池续航。

微软在其 Windows 11 Insider build 的发布说明中这样描述 DRR：

动态刷新率允许你的电脑在书写时或滚动时自动提高刷新率（这意味着你将获得更流畅的体验），而在你不需要时降低刷新率，这样你的笔记本电脑就可以节省电力。

目前几乎所有非游戏笔记本都只支持 60Hz 的刷新率，而许多游戏笔记本可以达到 120Hz 或高达 300Hz。

游戏笔记本电脑的高刷新率的问题是，其一直以 120 赫兹的速度运行，由于它的刷新速度是普通 60Hz 笔记本电脑的两倍，所以对显示器的电量消耗会加倍。这样的刷新率破坏了良好的电池续航，因为屏幕是最耗费电池电量的部件之一。

有了 DRR，情况就不会是这样了。当屏幕处于静止状态时，操作系统将降低刷新率，但在滚动或在窗口周围移动时，将迅速提高刷新率。虽然我们不知道刷新率有多低，但肯定比一直运行在 120 赫兹或更高的频率要好，而且它应该对电池续航有明显的改善，特别是对游戏笔记本。

微软在一篇新的博客文章中给出了关于 DRR 的更多细节：

动态刷新率是一项新功能，可以在支持的设备上的 Windows Insider builds（开发频道）中找到。正如其名，DRR 让你的设备动态地设置刷新率。这意味着，Windows 11 将根据你在 PC 上的操作，在较低的刷新率和较高的刷新率之间无缝切换。这有助于平衡性能和功耗。例如，在动态（60 赫兹或 120 赫兹）模式下，你的显示器将在日常生产力任务中以 60 赫兹刷新显示，以节省电池续航。然后，在书写或滚动时会将无缝切换到 120 赫兹的任务，以提供一个更平滑和更灵敏的体验。

此外，据微软称，并不是所有的应用程序一开始都支持动态刷新率，但下面这些都支持：

更流畅的书写：Microsoft Office、Microsoft Edge、Microsoft Whiteboard、Microsoft Photos、Snip & Sketch、Drawboard PDF、Microsoft Sticky Notes、Adobe Acrobat、Adobe Illustrator、Microsoft To Do、Inkodo。 更流畅的滚动：Microsoft Office

动态刷新率：新的 Surface 硬件？

可以得出的另一个结论是，DRR 不仅仅适用于游戏笔记本。一段时间以来，许多用户一直要求在普通超极本笔记本电脑中采用 90Hz 或更高的刷新率。问题是电池续航受到了影响，但现在看来，DRR 这项技术已经解决了这个问题。

苹果的 iPad Pro 采用了“ProMotion 显示屏”，在 60 至 120FPS（赫兹）之间切换显示。这是人们喜欢 iPad Pro 和使用 Apple Pencil 的原因之一。

IT之家了解到，目前没有任何 Surface 产品支持高于 60 赫兹的显示器，这使得 DRR 在目前的硬件上不那么有用，因为至少需要 90 赫兹的刷新（甚至 120 赫兹）才能使其值得使用。而微软也已经说明，要使 DRR 发挥作用，你需要“一台支持可变刷新率（VRR）的显示器的笔记本电脑，刷新率至少为 120 赫兹”。

当结合微软新的触觉笔技术、触摸唤醒以及现在的 DRR 时，对微软在 2021 年和 2022 年晚些时候推出的 PC 硬件可以有一些大体的猜测，微软可能在 10 月发布的新的 Surface Pro 8 是否采用了所有这些新技术值得期待。

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