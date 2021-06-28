微软意外透露 Win11 正式版推出时间：今年 10 月份

IT之家 6 月 28 日消息 微软将在本周发布 Windows 11 的第一个 Dev（开发）版本，微软还未公布正式版何时推出。然而，Windows 11 正式版在 10 月向公众推出的可能性很高，因为微软 Windows + 设备的首席产品官 Panos Panay 的一条团队信息可能暗示了这个时间。

外媒 The Verge 报道，Panos Panay 在谈到 Windows 11 时，发出了一条团队信息，内容是“已经等不及来到 10 月份了（can't wait until October）”。外界认为，Panay 这是在暗示 Windows 11 正式版将在 10 月推出。

微软观察家 Zac Bowden 也认为 Windows 11 正式版在今年 10 月份到来的可能性很大。虽然在日期方面仍有一定程度的不确定性，但 Windows 11 稳定版在 10 月之前应该不会推出。

IT之家了解到，微软 Windows 11 将面向所有 Windows 10 用户免费升级。从今年秋天开始，这些操作系统的用户只要拥有正版 Windows 10 系统，就可以通过 Windows Update 免费升级到 Windows 11，微软此前还公布了安装 Windows 11 的最低配置要求。