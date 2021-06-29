MWC 2021 首日：三星无硬件，TCL 发布智能眼镜

2021 年世界移动通信大会（MWC 2021）6 月 28 日于西班牙巴塞罗那开幕，联想、TCL、华为、Telefonica、Orange 以及沃达丰等科技公司都派了代表前往现场。尽管韩国三星展示了预先录制的虚拟发布会视频，但其依然成为开幕当天最耀眼的公司，尽管被批缺乏硬件产品支撑。

三星在此次大会上跳过了展示硬件的环节，直接进入 Galaxy 与设备生态系统连通性体验。由于与谷歌和微软的合作，多任务处理功能已经可以在折叠式电脑和平板电脑上实现，而 S-Pen 让这个功能变得更加简单。三星表示，随着触控笔在更多三星设备上获得支持，工作效率将会有所提高。

Wear OS 和 Tizen 被合并为“统一的可穿戴平台”，将为 Galaxy Watch 带来更好的性能、更长的电池续航时间以及更庞大的应用生态系统。这也意味着，用户可以在可穿戴设备上使用谷歌应用程序，安卓开发者也可以使用 Galaxy Watch 的表盘设计工具。基于安卓工具和 API 将扩大开发者在可穿戴设备生态系统中的覆盖范围。这意味着其可以与所有安卓智能手机无缝集成，不必再局限于三星智能手机。

然而在三星的虚拟发布会上，我们并没有看到真正的硬件，比如 Galaxy Z Fold 3 和 Galaxy Z Flip 3，这些可折叠设备预计将在 7 月或 8 月的 Galaxy Unpacked 上亮相。今年，三星可能将其可折叠手机降价 20%，这可能会吸引更多的人放弃常规智能手机。

另一款没有出现的产品是即将推出的 Galaxy Watch 4。三星表示，将在 Galaxy 发布会上“发布其对智能手表未来的愿景”，并补充称将“为开发者和用户提供智能手表体验新时代的新机会”。

与三星不同的是，联想派出代表前往大会现场。这在某种程度上是因为该公司发布了大量硬件，包括新版 Smart Clock Google Assistant 闹钟，它具有为手机和几款平板电脑提供的内置无线充电板。这款 13 英寸的系统还兼具外部显示器功能，其配套支架可以派上用场。

TCL 提前发布了智能眼镜 NXTWEAR G，也可以说它是一款可穿戴的 OLED 影院显示屏。这种头戴式设备相当于长宽比为 16：9 的 140 英寸显示器。该公司还为即将在美国上市的新款机型 20 Pro 5G 提供了更好的外观，配备了骁龙 750G 处理器和耳机插孔，售价 499 美元。

除了与会公司发布各种软硬件更新，今年的 MWC 与去年完全取消相比也有了很大变化。三星英国高管詹姆斯・基托 (James Kitto) 在今年的记者会上称：“MWC 回来了，这真是太好了。我代表三星的每个人，很高兴再次回到 MWC。”

今年的活动之所以不同，原因有很多。首先，MWC 举办的传统时间是在 2 月底或 3 月初，而今年推迟了几个月，避免新冠肺炎病毒趁机侵入欧盟。其次，组织机构 GSMA 今年有了充分的准备时间，并采取了各种安全措施，包括保持安全社交距离、佩戴口罩、测量体温等。