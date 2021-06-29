开发者立功，微软 Lumia950 XL 成功运行 Win11 预览版

IT之家 6 月 29 日消息 微软上周正式发布了全新的 Win11 操作系统，今日凌晨向 Dev 通道推送了首个测试版 Build 22000.51 预览版，虽然存在一些 bug 但还是完全挡不住网友们的热情。

最新预览版有 amd64 （64 位）和 arm64 的版本，其中 arm 版本可适用于手机等设备。

当然，微软官方早已经对其停止支持，不过在 WoA 项目开发者的努力下，仍然会有开发者去为旧机型刷入新系统，自然也包括明星机型 Lumia 950/Lumia 950 XL 这类产品的系统适配和交流。

感谢IT之家网友，现在就有开发者将最新的 Windows 11 预览版安装到了 Lumia950 XL 手机上，并成功运行。

IT之家了解到，Lumia 950 XL 是一款发布于 2015 年的微软智能手机，它也是最后一款搭载 Windows 10 Mobile 系统的旗舰手机，不过目前该操作系统早已停止支持。

由于微软提供了 ARM 设备兼容的 Windows 10 版本，一群独立开发人员在过去几年里一直在维护一个非官方的 Lumia Windows on ARM 项目，这就是 Lumia WOA。