大量 Win10 用户无法推送升级 Win11 Dev 预览版：不满足最低硬件要求，频道选择受限

IT之家 6 月 29 日消息 今天凌晨，面向 Dev 开发频道发布了第一个 Windows 11 Insider Preview 版本，即 Build 22000.51! 微软表示，随着我们在未来几个月内完成产品的定型，我们将与你一起验证这一体验。在这个早期预览中，你将可以尝试上周展示的许多新功能，但不是全部。

今天，微软第一个 Windows 11 Insider 版本的推出有些坎坷，许多用户由于不符合硬件标准而无法升级，尽管微软说这不会是一个问题。

微软表示，所有在 2021 年 6 月 24 日之前已经在个人电脑上安装来自 Dev 频道构建版本的 Windows Insiders 将被允许继续安装 Windows 11 Insider Preview 构建版本，即使他们的个人电脑不符合最低硬件要求。

不过，6 月 24 日之后用户就没有这么幸运了。现在不符合硬件的 Windows 10 PC 选择加入 Insider 预览版时会毫不留情的被提示：“你的电脑不满足 Windows 11 的最低硬件要求。频道选项将受到限制。”并且被推荐选择 Release Preview 频道。

选取你的预览体验成员设置 Release Preview 频道 如果想预览修补程序和某些关键功能，并且想在 Windos 10 向全世界普遍发布之前获得下一版本的 Windows 10 的可选访问权限，则非常适合你。此频道也推荐用于商业用户。

IT之家了解到，此前微软 Win11 的最低要求是英特尔第 8 代 CPU 和 AMD Zen 2 以及 Qualcomm 7 和 8 系列及以上的设备。

现在微软更新表示，随着向 Windows Insiders 发布更新，以及与 OEM 合作，他们将测试 Win11 在英特尔第 7 代和 AMD Zen 1 设备上运行的结果。

《微软 Win11 Build10.0.22000.51 预览版镜像 ISO 下载资源汇总》