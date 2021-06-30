微软激励奏效，OBS Studio 等上架 Win11 应用商店

IT之家 6 月 30 日消息 随着 Win11 的重磅推出，微软正在对应用商店进行了一些期待已久的更改，比如全新的设计、搜索体验、新的应用下载/安装体验、通过集成的 Amazon AppStore 安装 Android 应用等等。

除此之外，微软在政策上为开发者给予了极大的“自由”，允许上架 Win32、.NET、UWP、Xamarin、Electron、React Native、Java 甚至 Progressive Web Apps，而且几乎不进行抽成，使用第三方支付的开发者可得到 100% 的收入。

目前，著名博客平台 WordPress 的官方应用已上架 Win11/Win10 应用商店，据外媒 Windows Latest，Win11 应用商店又迎来明星级产品 ——OBS Studio。

OBS Studio 是一款实时流媒体和屏幕录制软件，在直播领域使用的比较广泛，它是用 C、C++ 和 Qt 编写的，但依然可以上架 Win11 应用商店。

此外，微软 Win11 商店也上架了 WinZip、Canva、Zoom 和 Disney+ 等应用，官方的政策激励看来有了一定效果。

IT之家了解到，微软还将改进 Win11 的搜索算法，并支持从浏览器网页端安装应用。微软表示，应用商店的目录和搜索质量将在未来几个月内“大大提高”。