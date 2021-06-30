惠普发布旗下最轻薄笔电 Pavilion Aero 13，重量不到 1kg

IT之家 6 月 30 日消息 惠普今天正式推出了 Pavilion Aero 13 笔记本电脑，这是其迄今为止最轻的消费笔记本电脑，重量不到 1 公斤。

此外，惠普还推出了新款 M24fwa FHD 和 M27fwa FHD 显示器，是世界上第一款由回收海洋塑料制成的经认证的显示器系列。

▲ Aero 13 提供淡玫瑰、暖金、陶瓷白和天然银四种配色。

Pavilion Aero 13 笔记本电脑采用全镁铝合金外壳和 4 窄边框设计，搭载最新的 AMD Ryzen 7 5800U 移动处理器和 AMD Radeon 核显，电池续航时间达 10.5 小时。

IT之家了解到，Pavilion Aero 13 是该公司首款 13.3 英寸笔记本电脑，长宽比为 16:10，分辨率为 2.5k，亮度为 400 尼特，色域达 100% sRGB，还可提供更强的屏幕调色。

值得一提的是，这款产品环保性极高，采用水性涂料，有助于减少 VOC 排放，其外箱和纤维垫可实现 100% 的可持续和回收利用。

据悉，Aero 13 在其生命周期的每个阶段都处于领先地位，包装由回收和海洋塑料制成，可减少 6000 多个塑料瓶进入海洋。

Pavilion 13 Aero 还获得了 EPEAT 金牌注册和能源之星认证，并且是 HP Planet Partners 的一部分，这是一种简单而安全的收集二手产品以进行转售和回收利用的方式，以创建更加循环的低碳经济。

价格方面，HP Pavilion Aero 13 将于 7 月开售，起售价为 749 美元。