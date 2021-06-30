比骁龙 888 还稳：荣耀 50/Pro 现已支持《王者荣耀》90 帧模式

IT之家 6 月 30 日消息 荣耀此前发布了荣耀 50 和荣耀 50 Pro 两款机型，采用骁龙 778G+GPU Turbo X 技术，在 90 帧《王者荣耀》测试中甚至比骁龙 888 还要稳定且低温，但实际上发售以来一直没有支持《王者荣耀》90 帧。

不过好在，荣耀 50 和 50 Pro 现已完成《王者荣耀》 90 帧适配，用户进入游戏即可看到高帧率模式开关。

IT之家了解到，《王者荣耀》在 2021 年 6 月 30 日 8:30-9:30 对全服进行不停机更新，本次更新大小安卓约 48MB，iOS 约 59MB。

荣耀 50 和 50 Pro 手机搭载骁龙 778G 处理器，采用 10 亿色超曲屏，拥有 4000mAh 电池，荣耀 50 支持 66W 快充，而荣耀 50 Pro 更是支持 100W 超级快充。

在拍照方面，荣耀 50 和 50 Pro 手机均后置四摄像头，包括 1 亿像素的主镜头，以及 800 万的广角镜头、200 万的微距镜头和 200 万的深景镜头。这两款手机还前置 3200 万自拍摄像头，荣耀 50 Pro 更是配置了 1200 万 Vlog 视频镜头。

荣耀 50 手机的 8+128GB 版本价格为 2699 元，8+256GB 版本的价格 2999 元。