首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>游戏机

微软：Xbox 近年内不会推新机型，将继续普及云游戏

2021/6/30 11:35:25 来源：IT之家 作者：玉笛 责编：玉笛
评论：

IT之家 6 月 30 日消息 据 IGN 报道，Xbox Series X/S 主机已经推出 7 个月了，在近期的一次访谈节目中，微软 Xbox 主管菲尔・斯宾塞谈论了 Xbox 主机未来的硬件发展路线，并暗示近年不会推出 Xbox 新机型，将会继续普及云游戏

斯宾塞还表示，“我们没有必要为了去做硬件而去做硬件，我们想做硬件是因为其实际上创造了新的机会，而且我以前说过，我们在低端产品的市场中发现了更多直接的机会。”

IT之家了解到，微软最早在 2001 年推出了第一代 Xbox，时隔四年，微软才在 2005 年发布第二代 Xbox 主机，命名为 Xbox 360。

直到 2013 年，微软才发布了 Xbox One 主机，在三年后的 2016 年被 Xbox One S 主机取代。随后在 2017 年，微软发布了 Xbox One X 主机，其硬件性能得到了大幅提升，还兼容 Xbox 原机所有游戏

又是三年之后，微软才在 2020 年发布了次时代游戏主机 Xbox Series X/S，彻底接替了 Xbox One 家族。从历代 Xbox 主机的发布时间来看，微软在近几年确实应该不会再推出新机型了。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：xbox

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用