微软：Xbox 近年内不会推新机型，将继续普及云游戏

IT之家 6 月 30 日消息 据 IGN 报道,Xbox Series X/S 主机已经推出 7 个月了,在近期的一次访谈节目中,微软 Xbox 主管菲尔・斯宾塞谈论了 Xbox 主机未来的硬件发展路线,并暗示近年不会推出 Xbox 新机型,将会继续普及云游戏。

斯宾塞还表示,“我们没有必要为了去做硬件而去做硬件,我们想做硬件是因为其实际上创造了新的机会,而且我以前说过,我们在低端产品的市场中发现了更多直接的机会。”

IT之家了解到,微软最早在 2001 年推出了第一代 Xbox,时隔四年,微软才在 2005 年发布第二代 Xbox 主机,命名为 Xbox 360。

直到 2013 年,微软才发布了 Xbox One 主机,在三年后的 2016 年被 Xbox One S 主机取代。随后在 2017 年,微软发布了 Xbox One X 主机,其硬件性能得到了大幅提升,还兼容 Xbox 原机所有游戏。

又是三年之后,微软才在 2020 年发布了次时代游戏主机 Xbox Series X/S,彻底接替了 Xbox One 家族。从历代 Xbox 主机的发布时间来看,微软在近几年确实应该不会再推出新机型了。