【IT之家开箱】荣耀 X20 SE 5G 图赏：6400 万高清 AI 三摄

IT之家 6 月 30 日消息 荣耀 X20 SE 手机已于今日（6 月 30 日）上午正式发布，售价 1799 元起。IT之家已经拿到了这款手机，我们一起来看看吧。

荣耀 X20 SE 包装盒为纯白设计，搭配蓝紫色文字，走简约风，也是目前市场上主流的包装设计风格。

荣耀 X20 SE 共有“幻夜黑”、“蓝水翡翠”、“钛空银”、“樱粉金”4 款配色，IT之家拿到的是“钛空银”配色，包装盒中配有常规的白色充电头、数据线，以及透明保护壳。

“钛空银”配色的荣耀 X20 SE 为银色到蓝色渐变，同时表面为光滑材质，光线反射给人一种梦幻般的美感。

该机搭载了竖向排列的 6400 万高清 AI 三摄，分别为 6400 万像素高感光主摄、200 万像素景深镜头、200 万像素微距镜头。

机身下半部分则印有 HONOR 荣耀的 Logo，配合蓝色的背景，可在光线的不同角度看到阴影。

荣耀 X20 SE 采用了一块 6.6 英寸超窄边全视屏，可实现 94.2% 的超高屏占比。该机采用居中打孔设计，整体观感对称。

荣耀 X20 SE 配备了 4000mAh 电池，支持 22.5W 快充，可在线音乐播放 52 小时，在线视频播放 11 小时，在线游戏 10 小时。

该机配备的 Magic UI 4.1，基于 Android 11 操作系统，支持摄像头识物等智能功能，操作体验人性化。

此外，荣耀 X20 SE 上下两边采用凹面设计，顶部配备有 3.5mm 耳机孔，底部为扬声器、USB-C 接口、SIM 卡槽。

该机的侧边采用圆润的中框，握持不硌手。电源键采用下沉式设计，盲触更方便。

荣耀 X20 SE 的 6GB+128GB 版本售价 1799 元，8GB+128GB 版本售价 1999 元，今日 10:08 开启预售，7 月 9 日正式开售。