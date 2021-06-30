法国电信公司 Orange：在非洲与华为合作部署 5G 没有问题

IT之家 6 月 30 日消息 据路透社报道，Orange 首席执行官表示，这家法国最大的电信公司在开发欧洲 5G 网络时将避免使用中国供应商的设备，而是选择爱立信和诺基亚等供应商。

但该公司认为，在非洲与华为合作没有问题，在那里，华为作为许多电信运营商的设备供应商占有主导地位。

" 我们在非洲越来越多地与中国供应商合作。”斯蒂芬・理查德（Stephane Richard）周二在巴塞罗那举行的世界移动大会上表示。

“他们在非洲投资，而欧洲供应商还在犹豫。”

在华盛顿方面施加外交压力后，欧洲各国政府加强了对建设 5G 网络的中国企业的控制。

英国和瑞典等一些国家已经完全禁止了中国供应商，而其他国家则鼓励电信运营商选择欧洲供应商，尤其是在其网络的核心部分。

爱立信和诺基亚稳步从华为那里夺取市场份额，去年年底，Orange 的比利时分支决定逐步用诺基亚的设备替代华为的设备。

这位 Orange 首席执行官还表示愿意使用韩国三星的设备，他称这是“中国 vs 欧洲辩论”的另一种选择。

本月早些时候，沃达丰与三星签约，成为其首家欧洲客户。三星试图进入一个由诺基亚、爱立信和华为主导的市场。

“我们需要时间和额外的投资，来与多家供应商建设新的独立组网网络。”理查德表示，“事实上，如今在欧洲，与中国供应商一起开发 5G 网络越来越困难 —— 我们将此视为现实。”