iOS 限免 App 精选：音乐游戏古树旋律 Deemo（¥12→0）

IT之家 6 月 30 日消息 今天小编带给IT之家小伙伴带来的是一款颇受好评的限免游戏“古树旋律”和一款星空 App Starlight。

古树旋律 Deemo 无需多说，相信已经有很多小伙伴体验过了。本作是全球人气音乐游戏 Cytus 开发团队雷亚游戏原班人马打造的质感钢琴演奏游戏。

与一般的音乐游戏不同的是，该游戏加入了紧凑的剧情，一首钢琴曲对应了相应的童话剧情故事，极具创新。此外，本作画面十分唯美，是一款非常注重内在的音乐游戏，主要讲述了一个名为 Deemo 的小黑人和天降少女意外邂逅的故事。

这款 App 原价不算贵，仅有 12 元，有部分付费歌曲 DLC，数万人评分得出 4.9 分，现排名“音乐”类第 14 名，所有 iOS 10.0 以上用户均可使用，支持 iPhone、iPad 使用。

《古树旋律 Deemo》App Store

另外一款限免 App 是 Starlight，一款非常有名的天文教育类应用，目前得分 4.9 分，所有 iOS 12.1 以上用户均可使用，现可免费下载无内购。

《Starlight - Explore the Stars》App Store

将你的 iPhone 或 iPad 像一个神奇的镜头对准夜空，实时观察上面盘旋的星星、行星和星座。凝视星空从来没有这么容易！

这个应用程序是一个流线型星图，是华丽的看。看到星座在充满活力的恒星背景下复活了，每一个都是根据它们的实际恒星分类来着色的。追踪行星的运动。看月亮的相位。探索恒星的详细信息。

用这个令人印象深刻的应用程序，让你的朋友感到惊奇，教育你的孩子。