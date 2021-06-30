华为 MatePad Pro 12.6 平板推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.130 更新：优化服务中心/屏显/音效体验

IT之家 6 月 30 日消息 华为官方表示，HarmonyOS 是新一代的智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供了统一的语言，为您带来简捷、流畅、连续、安全可靠的全场景交互体验。

据网友反馈，近期，华为 MatePad Pro 12.6 平板电脑推送了鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.130 补丁更新，本次更新优化了服务中心的使用体检，并合入了安全补丁。推荐你进行更新。

下面是更新内容：

【服务中心】

优化服务中心的使用体验

【显示】

优化屏幕显示效果。色彩更真实，自然

【音效】

优化部分游戏场景的音效体验

【安全】

合入 2021 年 5 月安全补了，增强系统安全

6 月 2 日晚上，华为正式发布 HarmonyOS 2 及多款搭载 HarmonyOS 2 的新产品。这也意味着“搭载 HarmonyOS（鸿蒙）的手机”已经变成面向市场的正式产品。

IT之家获悉，此前，华为已宣布，华为手机、平板等“百”款设备将陆续启动 HarmonyOS 2 升级。包括 HUAWEI Mate 40 系列、Mate 30 系列、P40 系列、Mate X2、nova 8 系列、MatePad Pro 系列等设备。