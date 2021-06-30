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消息称不到半个月，华为鸿蒙 HarmonyOS 2 累计用户数已突破 1800 万

2021/6/30 22:19:39 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 6 月 30 日消息 6 月 2 日晚上，华为正式发布 HarmonyOS 2 及多款搭载 HarmonyOS 2 的新产品。这也意味着“搭载 HarmonyOS（鸿蒙）的手机”已经变成面向市场的正式产品。6 月 9 日发布不到一周时，华为方面称 HarmonyOS 2 升级用户破千万。

现在极光大数据显示，6 月 2 日鸿蒙 2.0 发布至 6 月 15 日期间，综合公测版与内测版，升级至鸿蒙 2.0 的累计用户数已突破 1800 万。

其中公测版升级用户累计超 1550 万，内测版累计超 280 万；已完成升级的华为用户占首批可升级华为用户的 7.75%，其中公测版的升级率为 17.61%，内测版为 1.91%。

在首批开启鸿蒙 2.0 升级的设备中，华为较新推出的两款机型，Mate X2 和 Mate 40 Pro 均表现良好，其中 Mate X2 用户升级比例最高，达到 32.82%，而 Mate 40 Pro 升级占比也超 30%。

IT之家获悉，此前，华为宣布，华为手机、平板等“百”款设备将陆续启动 HarmonyOS 2 升级。包括 HUAWEI Mate 40 系列、Mate 30 系列、P40 系列、Mate X2、nova 8 系列、MatePad Pro 系列等设备。

华为方面此前多次表示，预计到今年年底将有至少 3 亿设备搭载鸿蒙系统，其中 2 亿台为华为自有设备。

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关键词：华为手机鸿蒙HarmonyOS

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