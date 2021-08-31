vivo 开放平台：vivo 游戏将关闭在架游戏的“游客模式”

IT之家 8 月 31 日消息 8 月 31 日，vivo 开放平台发布《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》的相关声明称，为了积极响应国家新闻出版署下发的《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，杜绝未成年人沉迷网络游戏现象的发生，各位开发者务必于 2021 年 9 月 1 日前，保证游戏在版署实名系统完成认证接入，并进行自查和整改。
IT之家获悉，通知称，vivo 游戏对完成 SDK 接入和版署实名系统认证的游戏提供基础防沉迷功能，已接入 vivo 游戏 SDK 的开发者保持现状即可。同时 vivo 游戏将于 2021 年 9 月 1 日前关闭在架游戏的“游客模式”。
下面是全文内容：
尊敬的开发者：
您好！
为了积极响应国家新闻出版署下发的《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，杜绝未成年人沉迷网络游戏现象的发生，网络游戏企业均须在 2021 年 9 月 1 日落实该规定。
具体要求如下：
1.严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间：所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日 20 时至 21 时向未成年人提供 1 小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。
2.严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求：所有网络游戏必须接入国家新闻出版署网络游戏防沉迷实名验证系统，不得以任何形式（含游客体验模式）向未实名注册和登录的用户提供游戏服务，如果您的游戏涉及“游客模式”等，需要进行整改。
请各位开发者务必于 2021 年 9 月 1 日前，保证游戏在版署实名系统完成认证接入（参见《vivo 游戏关于接入中宣部实名系统相关事项通知》），并参考上述要求进行自查和整改。vivo 游戏对完成 SDK 接入和版署实名系统认证的游戏提供基础防沉迷功能，已接入 vivo 游戏 SDK 的开发者保持现状即可。同时 vivo 游戏将于 2021 年 9 月 1 日前关闭在架游戏的“游客模式”。
vivo 开放平台
2021 年 8 月 31 日