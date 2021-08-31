vivo 开放平台：vivo 游戏将关闭在架游戏的“游客模式”

IT之家 8 月 31 日消息 8 月 31 日，vivo 开放平台发布《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》的相关声明称，为了积极响应国家新闻出版署下发的《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，杜绝未成年人沉迷网络游戏现象的发生，各位开发者务必于 2021 年 9 月 1 日前，保证游戏在版署实名系统完成认证接入，并进行自查和整改。

IT之家获悉，通知称，vivo 游戏对完成 SDK 接入和版署实名系统认证的游戏提供基础防沉迷功能，已接入 vivo 游戏 SDK 的开发者保持现状即可。同时 vivo 游戏将于 2021 年 9 月 1 日前关闭在架游戏的“游客模式”。

下面是全文内容：