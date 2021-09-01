谷歌：将对法国所开 5 亿欧元罚单提起上诉

IT之家 9 月 1 日消息 法新社 9 月 1 日报道，谷歌称将对法国对其开出的 5 亿欧元罚单提出上诉。
此前，法国消费与竞争管理局因新闻版权纷争对谷歌公司罚款 5 亿欧元。法国消费与竞争管理局当时表示，谷歌公司应该为新闻机构的内容支付报酬，但它未能与法国的新闻机构就版权问题展开友好协商。
IT之家了解到，谷歌与欧洲的传统新闻出版行业的对抗已经持续了很长时间，十多年来，欧洲的新闻出版商一直在推动监管机构解决谷歌的不公平竞争问题。
IT之家 9 月 1 日消息 法新社 9 月 1 日报道，谷歌称将对法国对其开出的 5 亿欧元罚单提出上诉。
此前，法国消费与竞争管理局因新闻版权纷争对谷歌公司罚款 5 亿欧元。法国消费与竞争管理局当时表示，谷歌公司应该为新闻机构的内容支付报酬，但它未能与法国的新闻机构就版权问题展开友好协商。
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