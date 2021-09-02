集邦咨询：2021 年第二季全球智能手机产量 3.07 亿部，环比减少 11%

IT之家 9 月 2 日消息 今日 TrendForce 集邦咨询发布了 2021 年第二季度全球智能手机产量数据。调查表示，受印度、越南等地接连爆发疫情影响，2021 年第二季智能手机生产表现及市场需求双双衰退，生产量 3.07 亿部，环比减少 11%，但相较去年同期有着 10% 的增长。2021 年上半年，全球总计生产 6.52 亿部智能手机，较去年同期疫情爆发之初增长近 18%。

具体来看，三星第二季度生产了 5850 万部智能手机，排名第一，但是环比减少 23.5%。该品牌主要的生产地位于越南以及印度，由于接连爆发疫情影响，导致产量明显减少。集邦咨询表示，不能忽视三星市场占有率缩减的情形，未来的市场竞争会更加激烈。

OPPO（含 realme、一加）、小米（含 Redmi、POCO、黑鲨）第二季度的生产量均为 4950 万部，并列全球第二。尽管这两家厂商环比数量略有减少，但是依旧比去年同期大幅增长，其中 OPPO 同比增长 80%，小米同比增长 70%。另一家厂商 vivo（含 iQOO），第二季度产量 3400 万部，环比减少 8.1%，位居全球第五位。

苹果方面，第二季度智能手机产量 4200 万部，位居第四名。由于第二季度是 iPhone 传统的销售淡季，因此销量同比减少 22.2%。集邦咨询表示，预计该品牌 iPhone 13/Pro 系列新机定价有望与去年持平，以争取更大的市场占有率。不过由于马来西亚疫情严峻，部分芯片交付可能会延迟，影响到下半年的生产表现。

IT之家了解到，目前 LG 品牌手机已经停产，数据显示 2021 年以来，LG 手机产量为 940 万部，其产品主要销往北美以及拉美的中端市场。

集邦咨询预计，2021 年第三季度全球智能手机产量将提升，预估产量达到了 3.299 亿部。