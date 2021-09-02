联想 ThinkCentre M600t 商用台式机发布：锐龙 Pro 5000 处理器，双模散热

IT之家 9 月 2 日消息 联想于 8 月 31 日正式推出了 ThinkCentre M600t 系列商用台式主机。该系列产品采用了标准尺寸的中塔机箱设计，但是内部结构以及主板形态并不同于零售产品。该主机搭载 AMD 锐龙 Pro 5000 系列处理器，采用 7nm 工艺，Zen3 架构。主机配备四个内存插槽，最高容量 128GB，同时支持安装 M.2 NVMe 内存条，内置 WiFi 6 无线网卡。

这款主机前面板底部拥有进风口，正面的光驱位隐藏在纵向条纹下。前面板拥有麦克风、耳机插口，一个 Type-C 接口以及四个 USB 接口。主机背面具有多个集显视频输出口，以及四个 USB 接口、串口等。值得注意的是，主机背面 WiFi 天线为选配。

联想 ThinkCentre M600t 台式机采用了双模散热模式，应用了 ICE 4.0 奇偶数，可以在 BIOS 调节系统风扇的转速，实时监控散热系统。在 BP 模式下，散热能力提升，保证性能发挥；在 BE 模式下，噪音可降低 3~5dB。

IT之家了解到，这款商用台式机可选配光触媒风扇，风扇叶片表面喷涂二氧化钛，具有三颗紫外线灯，提供杀菌、除臭、自然产生负离子等功能，同时有效分解空气中的甲醛、苯、TVOC 等有害气体，做到净化空气的效果。

安全方面，联想 ThinkCentre M600t 支持机械锁、电子锁，可选配机箱报警开关，内置 USB 智能屏蔽功能，依据类别屏蔽 USB 设备，并使用控制软件进行实时监控、分级授权。