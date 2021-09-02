微软 Surface Hub/2S 推送 Win10 Team 2020 更新 1：新增稳态背景图像，支持 Chromium 版 Edge 浏览器

IT之家 9 月 2 日消息 外媒 Windows Central 报道，微软近期开始为 Surface Hub 设备推出 Windows 10 Team 2020 Update 1。该更新基于 Windows 10 版本 20H2。它面向 Surface Hub 1 代（55 英寸和 84 英寸型号）和 Surface Hub 2S（50 英寸和 85 英寸型号）推出。设备将自动收到该更新，通常是作为夜间维护周期的一部分。

IT之家获悉，该更新包括一些 UI 改进和背景图像的一些变化，但最大的新功能是全新的 Microsoft Edge 浏览器。与 Windows 10（和 Windows 11）上的对应版本一样，这次 Surface Hub 更新的 Edge 版本是基于 Chromium 打造的。

下面是重点更新内容：

新的微软 Edge 浏览器

该更新将 Surface Hub 上的默认浏览器替换为新的 Microsoft Edge。有了它，Surface Hub 上的用户就可以获得与 Edge 在 Windows 10 PC 上提供的相同的世界级浏览体验。

UI 改进，稳态背景图像

欢迎屏幕的背景图像也将作为主屏幕的背景图像，以保持美学的一致性，直到调用起应用程序。

微软的一份文件详细介绍了更新中的所有新内容，包括对部署和可管理性、墨迹、微软 Teasms 等方面的改进。

这次更新允许人们用两支 Surface Hub 2 手写笔在 Surface Hub 2S 上进行协作，但需要未来的固件更新才能利用新功能。