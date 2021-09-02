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微软 Surface Hub/2S 推送 Win10 Team 2020 更新 1：新增稳态背景图像，支持 Chromium 版 Edge 浏览器

2021/9/2 23:00:24 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家 9 月 2 日消息 外媒 Windows Central 报道，微软近期开始为 Surface Hub 设备推出 Windows 10 Team 2020 Update 1。该更新基于 Windows 10 版本 20H2。它面向 Surface Hub 1 代（55 英寸和 84 英寸型号）和 Surface Hub 2S（50 英寸和 85 英寸型号）推出。设备将自动收到该更新，通常是作为夜间维护周期的一部分。

IT之家获悉，该更新包括一些 UI 改进和背景图像的一些变化，但最大的新功能是全新的 Microsoft Edge 浏览器。与 Windows 10（和 Windows 11）上的对应版本一样，这次 Surface Hub 更新的 Edge 版本是基于 Chromium 打造的。

下面是重点更新内容：

新的微软 Edge 浏览器

  • 该更新将 Surface Hub 上的默认浏览器替换为新的 Microsoft Edge。有了它，Surface Hub 上的用户就可以获得与 Edge 在 Windows 10 PC 上提供的相同的世界级浏览体验。

UI 改进，稳态背景图像

  • 欢迎屏幕的背景图像也将作为主屏幕的背景图像，以保持美学的一致性，直到调用起应用程序。

微软的一份文件详细介绍了更新中的所有新内容，包括对部署和可管理性、墨迹、微软 Teasms 等方面的改进。

这次更新允许人们用两支 Surface Hub 2 手写笔在 Surface Hub 2S 上进行协作，但需要未来的固件更新才能利用新功能。

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关键词：微软Surface HubSurface Hub 2S

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