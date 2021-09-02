苹果官方展示预览长沙首家 Apple Store 零售店：准备就绪，欢迎邻里乡亲

▲ 位于国金中心、面对繁忙的黄兴路的 Apple 长沙将于本周六开幕。

湖南，长沙 Apple 今日预览了湖南省首家 Apple Store 零售店 Apple 长沙。坐落在省会市中心的 Apple 长沙拥有优越的地理位置，将为中国中部地区的顾客提供便利的访问条件。

“在长沙开设 Apple Store 零售店让我们十分兴奋。这是一个充满创意和拥有深厚文化底蕴的城市。”Apple 零售业务兼人力高级副总裁 Deirdre O’Brien 表示，“我们的很多团队成员来自湖南，他们已经准备就绪，在 Apple 长沙欢迎并支持自己的邻里乡亲。”

▲ 从商场内部入口进店的顾客会看到 Forum 互动坊与独立式 video wall 影像墙。

▲ Forum 互动坊周围环绕着产品展示桌与 avenue 长廊，顾客可在此探索精选的 Apple 产品与配件。

新零售店位于倍受欢迎的长沙国金中心商场，面向繁忙的黄兴路，这里是最具吸引力的去处之一。从室外走进零售店的顾客会看到独具匠心的双层玻璃幕墙设计，具有渐变效果的镜面玻璃将外墙柔和地衔接为一体，并可在一天中的不同时间及一年四季中变换不同的外观。全新玻璃幕墙在中国天津制造，Apple 长沙是全球首家采用这项玻璃幕墙技术的 Apple Store 零售店。

从商场内部入口进店的顾客会迎面看到 Forum 互动坊与独立式 video wall 影像墙，这里是 Today at Apple 课程的举办场地。这些由 Apple Creative Pro 培训师主讲的免费日常课程将向来访者提供创意灵感、教授实用技能，并帮助顾客学习如何进一步利用他们的 Apple 产品。为庆祝 Apple 长沙盛大开幕，Creative Pro 培训师将从 9 月 5 日起举办独家定制的 Today at Apple 课程“艺术漫步：绘出多彩长沙”，引导顾客通过 iPad Pro 探索这座城市的缤纷色彩。来访者可通过 apple.com.cn/today/event/art-walk-discover-the-colors-of-changsha 报名参与此课程。

▲ Forum 互动坊是 Today at Apple 课程的举办场地，带来 Creative Pro 培训师和本地创意群体主讲的免费日常课程。

Forum 互动坊周围环绕着产品展示桌与 avenue 长廊，顾客可在此探索精选的 Apple 产品与配件，或者通过 Genius 天才获得一对一技术支持。在零售店内，顾客可以向 Apple Specialist 专家寻求购物协助，并进一步了解按月分期付款选项、Apple 换购计划，或者尝试新推出的 Apple 到店取货服务。

▲ 在零售店内，顾客可以向 Apple Specialist 专家寻求购物协助。

新零售店包括近 100 名经过严格培训的零售团队成员，他们能以中文、英文、日文、韩语和法语等多种语言进行交流。

▲ 近 100 名经过严格培训的零售团队成员已经准备就绪，欢迎长沙的邻里乡亲。

Apple 长沙将于中国标准时间 9 月 4 日周六上午 10 点正式开幕。店内零售团队成员和来访者都需遵守与中国各地 Apple Store 零售店相同的健康措施，包括佩戴口罩、检测体温、保持社交距离等。

▲ Apple 长沙将于中国标准时间 9 月 4 日周六上午 10 点正式开幕。