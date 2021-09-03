微软 Win11 Build 22449.1000 预览版发布：引入 SMB 压缩，圆角 UI 拓展至沙盒

IT之家 9 月 3 日消息 微软今天面向 Dev 频道发布了 Windows 11 预览版 22449.1000 版本更新，带来了多种新功能和新特性，例如 SMB 压缩的支持。

微软表示，他们正在将开发通道移回 RS_PRERELEASE 并带来更多更新，这也同时意味着发布到 Dev 频道的版本不再对应 10 月 5 日发布的 Windows 11 正式版的内容，而且相比 Beta 版会有更多 bug。

22449 中有什么新内容

SMB 压缩 ，微软首先在 Windows Server 2022 和 Windows 11 中引入了 SMB 压缩支持。

SMB 压缩允许管理员、用户或应用程序在通过网上传输文件时转变压缩形式。这样就不必先用压缩软件压缩-发送，然后在目标 PC 上解压。

通过 SMB 支持，压缩文件将消耗更少的网络带宽并减少传输时间，代价是传输过程中略微增加的 CPU 占用率。基于测试和分析，我们改变了默认行为

22499.1000 版本主要更新

引导动画将显示为加载操作系统时才会出现的渐进环，而非圆点。微软还表示他们正在努力替换更多的系统部件动画。

右击快速设置中的蓝牙并选择 "设置"，现在将直接打开 "设置" 中的主要蓝牙和设备页面。

无人看管更新后，Windows 启动声音将不再播放（即 PC 不在身边时设定的 Windows 更新）。

增加了一个链接到触摸键盘个性化设置（从 Typing > 触摸键盘），以提高可发现性。

通知现在支持毛玻璃背景。

更新通知动画，如果未主动设置，则默认显示 Windows Hello。

调整 Windows 沙盒关闭对话框，引入圆角效果。

调整了通知中心的设计，以使应用名称与通知更明显地间隔开来。

修复内容（暂机翻）

[任务栏]

如果您的任务栏设置为自动隐藏，则悬停在 Taskbar 角或二级监视器底部时，应现在正确调用任务栏。

修复了一个问题，可以使日历飞出进入一个状态，其中只有周名将加载，而不是日历部分。

解决了农历与日历飞出中的实际日期不同步的问题。

如果您已更新了时间格式，则现在将更新日历飞出中添加的其他时钟以反映这一点。

悬停在任务视图飞出的桌面之一上不应再意外地更改您活跃的桌面。

通知中心的 "焦点辅助" 按钮现在有一个可访问的屏幕读取器名称。

修复导致 Taskbar 预览中的字体不正确的根本问题。

做了一些工作，以帮助使探险家.exe 更可靠时，使用多个监视器上的任务栏。

[输入]

我们缓解了一个问题，使邮件应用程序不能接受键盘输入到地址 / 主题行的新电子邮件有时。

还修复了与输入相关的僵局，该僵局使某些窗口无法响应鼠标输入，包括搜索、启动和表情符号面板。

如果您使用平板电脑或平板电脑姿势的二对一设备，则现在应在点击命令提示输入文本时调用触摸键盘，而无需轻点触摸键盘按钮。

现在，当添加到输入列表时，N'Ko 键盘名称应正确显示在输入飞出中。

在打开表情符号面板或语音键入时，我们做了一些工作来解决带有阴影的动画问题。

改进性能，以帮助解决拼音 IME 需要大量时间才能开始的问题。

解决了拼音 IME 会崩溃并卡在破碎状态的问题，可能导致不再能够键入任何类型。

我们修复了一个问题，其中日本 IME 没有锁定 Kana 输入模式，并恢复到罗马吉输入模式后输入一个字符，而 UAC 被禁用或使用 Windows 沙盒。感谢所有到目前为止分享反馈的人，我们真的很感激。

我们修复了一个问题，当您使用日语 IME 连续插入多个延长声音时，第一个和剩余的声音插入了不同的字符代码。

我们处理了一些在尝试启动输入切换器（Win + Space）时看不到任何东西的情况，包括在使用 Windows 沙盒时。

我们修复了一个问题，如果你在表情符号面板中搜索 "悲伤"，一个看起来愤怒的表情符号被返回。

在垂直书写时，对某些字符进行一些调整以修复渲染，例如用 Meiryo UI 垂直写日语。

做了一些工作来解决可能导致精确触摸板上的左鼠标点击按钮卡住并停止工作的问题。

使用日文 IME 时，在数字键盘上输入 ALT 键代码现在应该可以工作。

解决了一个问题，使 Alt - gr 偶尔会被忽视，当客户 Rdp 窗口是活跃的。

做出更改，以帮助解决可能导致字符在键入某些 win32 文本框时掉落的问题。

[文件资源管理器]

我们已经做了一些工作，以帮助解决一个潜在的问题，其中移动某些应用窗口将非常缓慢，如果文件资源管理器窗口也可见在屏幕上。

现在，指挥栏应正确镜像阿拉伯语和希伯来语，并在使用这些显示语言的指挥栏时固定一些定位。

缓解了影响探险家.exe 可靠性的问题。

修复了移动文件夹对话中的撇号文本渲染问题。

单击文件资源管理器中的 "网络发现已关闭" 消息，现在将导航到更相关的位置，而不仅仅是网络设置的主页。

修复了一个基本问题，被认为是探险家的原因.exe 崩溃时，有些人使用粘贴按钮时，右键点击文件资源管理器。

[设置]

修复导致 "设置" 中连接的蓝牙设备显示的电池电量卡住并显示过时的 bug。

现在使用沙漠对比主题时，声音设置中的对比问题应该得到解决。

解决了在 "声音设置" 中选择 5.1 音频类型不粘的问题。

声音设置音量搅拌机中的滑块不应再意外地不同长度。

"设置" 中 "搜索权限" 页面上的搜索 Windows 链接现在有效，如果索引器不运行，则不应再崩溃 "设置"。

做了一些改进，以帮助解决可能导致显示位置和设置意外被遗忘的根本问题。

修复了导致 "设置" 顶部角的个人资料图片有时缩放不良的问题。

电源和电池设置中的时间格式现在应遵循您的首选项。

解决了在 Powery 和电池设置中单击高亮度警告不会降低亮度的问题。

设置中的视频播放页面不应再显示没有电池的设备的电池选项。

在语言设置中修复桑塔利拼写错误。

使用泰米尔语显示语言时，在语言设置中修复拼写错误的马来西亚语 （TA-MY）。

做了一些工作来修复一个问题，导航到锁屏界图有时崩溃设置。

"只允许 Windows Hello 登录此设备上的 Microsoft 帐户" 设置在登录设置中现在将仅显示此选项支持的帐户。

如果您想将其复制出来，您现在可以再次选择 Windows 更新历史记录中的更新名称文本。

在单击 Windows 更新设置的高级选项页面中的某些链接时，解决了一个被认为是某些人遇到崩溃的根本原因的问题。

Windows 更新历史记录现在应正确显示每个类别中的更新数量，而不是显示 0。

如果 BitLocker 链接在未受支持的设备上被单击，则它将不再崩溃。

在叙述者没有阅读项目的设置中修复了几个位置，包括进行更新，以便叙述者在成功配对设备后现在将宣布成功。

选择对比主题时不支持的个性化设置选项现在将被禁用。

打开 Windows 沙盒中的任务栏设置将不再崩溃设置。

修复了与输入飞出相关的挂子，该悬架导致快速设置挂起，而不是启动。

做了一些工作来解决快速设置中的编辑按钮有时会丢失的问题。

修复导致快速设置和蜂窝设置页面之间不匹配的单元格数据的断开/关闭值的僵局。

使用放大镜时，快速设置不应再被剪裁。

解决了在某些情况下无法在 "快速设置" 中使项目飞出下的重复选项的问题。

[登录和认证]

锁屏界图中使用的 Windows 聚光灯文本中的图标现在应该正确显示，有时看起来不像盒子。

在更新进行中，Windows 启动声音不应再播放。

调整了 UAC 对话的按钮，以便按下的状态与其他按钮更一致。

使用光模式时，Windows Hello 通知中的图像现在可见。

更新后的 "为您准备东西" 文本现在应用正确的字体书写（Segoe UI 可变）。

在第一次设置设备后，做了一些工作来帮助减少 "准备东西" 屏幕上的潜在带效应。

解决了数字锁定状态在快速启动重新启动期间没有持续的问题。

如果启用了锁屏标幻灯片，并结合个性化设置中的 "从我的背景中自动选择重音颜色"，则修复了可能导致锁屏界面出现空白的问题。"

[蓝牙和设备]

我们为内部人员修复了一个问题，配对蓝牙 LE 设备导致蓝牙可靠性问题和错误检查在冬眠恢复后或蓝牙关闭后增加。

修复与某些连接设备的碰撞，可能导致无法使用蓝牙。

缓解了某些连接设备的问题，这些设备导致意外的蜂鸣声、低于预期的最大音量、偶尔的 Windows 音频服务挂起以及音量似乎被卡住。

解决了使某些扫描仪无法工作的问题。

在添加显示器、关闭然后打开笔记本电脑盖、更改分辨率或方向（包括自动转动）或游戏设置或以不同分辨率设置全屏模式时，修复可能导致意外亮度变化的问题。

正在安装的新显示驱动器不应再意外地重新启用禁用设备，包括图形适配器。

[窗口]

某些应用标题栏中的最小/最大按钮在关闭对比主题后不应再失真。

修复了使用 ALT + Tab 时可能发生的探险家.exe 崩溃。

ALT + 选项卡和任务视图中的键盘对焦现在应该更容易查看。

[微软商店]

以下问题在最新的商店更新中已修复：

我们修复了安装按钮在有限情况下可能无法工作的问题。

我们还修复了某些应用无法获得评级和评论的问题。

[来自微软团队的聊天]

阿拉伯语和希伯来语现在将允许更改团队设置。

我们解决了这样一个问题：如果您正在拨打外向呼叫，则没有铃声，但用户界面会显示呼叫正在连接。

[其他]

做出更改以帮助提高任务管理器在某些情况下的启动性能，因为这种情况出人意料地非常缓慢。

解决使某些应用程序有时在多监视器场景中获得错误颜色配置文件的问题。

修复了导致 Xbox 游戏栏中的录制和截图选项意外禁用的潜在崩溃。

解决了一个潜在的应用部署问题，该问题被认为是 Windows 安全性不在少数设备上启动的根本原因。

Windows 启动装载机文本现在应正确说出 Windows 11。

修复商店应用故障排除器中的标志。

我们在 WSL2 上做了一些工作，以帮助提高本地托运行继电器的性能和可靠性。

注：在 10 月 5 日普遍可用后，在 "内部预览" 构建中指出的一些修复程序可能会进入 Windows 11 发布版本的服务更新 th.

已知问题

[一般]

启用 Windows 防御器应用程序卫士 （WDAG） 的 Windows 内部人员将不会收到此构建。此构建中有一个问题会导致 PC 在启用 WDAG 后连续进行错误检查。我们希望在下一班航班上解决这个问题。

我们正在研究一个修复问题，导致一些表面专业 X 设备与 WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR 错误检查。

[开始]

在某些情况下，在使用 "从开始搜索" 或 "任务栏" 时，您可能无法输入文本。如果您遇到此问题，请按键盘上的 WIN + R 启动 "运行对话框"，然后关闭它。

当右键单击 "开始" 按钮（WIN + X）时，系统和 Windows 终端将丢失。

[任务栏]

切换输入方法时，任务栏有时会闪烁。

[搜索]

单击任务栏上的搜索图标后，搜索面板可能无法打开。如果发生这种情况，重新启动 " 视窗浏览器 " 进程，并再次打开搜索面板。

搜索面板可能显示为黑色，不会在搜索框下方显示任何内容。

[文件资源管理器]

如果您右键单击文件资源管理器中的 OneDrive 位置，则当您悬停在打开子菜单（如 "打开"）的条目上时，上下文菜单会意外地关闭。

[小部件]

小部件板可能显得空。要解决此问题，您可以注册，然后再次登录。

小部件可能会在外部监视器上以错误的大小显示。如果您遇到这种情况，您可以先通过触摸或 WIN + W 快捷方式在实际 PC 显示屏上启动小部件，然后在辅助显示器上启动。

[窗口沙盒]

我们正在调查一个问题，其中 Windows 沙盒可能不会推出一些内幕人士后，升级到此构建。

[微软商店]

我们继续致力于提高商店中的搜索相关性。

[本地化]

有一个问题，一些内部人员可能会从他们的用户体验中缺少一些翻译，用于运行最新内部预览构建的一小部分语言。要确认您是否受到影响，请访问此答案论坛帖子，并遵循补救步骤。

预览版参与规则

在 6 月 24 日的博客文章中，微软曾宣布，所有在 2021 年 6 月 24 日以前一直在 PC 上安装 Dev 频道构建的 Windows 内部人员将被允许继续安装 Windows 11 内部预览版，即使他们的 PC 不符合最低硬件要求，在某些情况下只有有限的例外。

为了支持 Windows 11 硬件要求，Windows 内部计划中预览 Windows 11 的最低要求设置为与 Windows 11 的总体要求相匹配，但 TPM 2.0 和 CPU 家庭/型号除外 - 下图中的黄色列。这些 PC 将继续接收内部预览构建通常取决于他们选择其 PC 进入哪个渠道。

▲ 图表概述开发通道中的 Windows 11 硬件要求。

有一组 PC 在 Dev 频道运行预览构建，一直持续到 2021 年 6 月 24 日，这些预览构建低于上述要求，并且超出 TPM 2.0 和 CPU 系列的硬件要求失败。上述图表中的红列中表示的这些 PC 在一般可用之前对 Windows 11 构建进行预览的例外情况有限，因此需要采取行动返回 Windows 10，并且不会接收未来的 Windows 11 预览构建。现在，我们正推进开发频道与较新的 Windows 11 构建比将在 10 月 5 日发布给客户，这些 PC 已被选择退出飞行，并可能看到下面的消息在 Windows 内部程序设置页面。但是，他们仍然会收到 Windows 11 累积更新，直至普遍可用。

▲ 不符合条件却安装 Windows 11 预览版 PC 上的个人电脑上的通知