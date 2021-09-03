苹果 Apple Watch S7 再曝光：窄边框 + 新设计，45mm 型号采用 1.9 英寸屏幕

IT之家 9 月 3 日消息 据彭博社报道，苹果正在开发几款全新表盘，将充分利用即将发布的 Apple Watch S7 更大的屏幕。

▲ 图源：MacRumors

与目前机型的 40mm 与 44mm 尺寸不同，Apple Watch S7 拥有 41mm 与 45mm 的机身尺寸。其中，45mm 型号屏幕对角线尺寸将从 1.78 英寸提高到 1.9 英寸，分辨率将从 368×448 提高到 396×484，相当于增加了 16% 的像素。

IT之家了解到，彭博社没有曝光 41mm 型号的更多细节，但该型号的机身尺寸也会增加，且两种型号的显示屏边框都将缩小。

更大的 45mm Apple Watch 将有更多空间来处理复杂的问题，苹果还将在 Apple Watch S7 系列的基础上推出多款新表盘。

模块化表盘将提供数字时间和温度等较基础的功能，其他复杂的功能则将在下方堆叠起来，类似于图文模块，但可显示不止一个复杂的功能。

全新的世界时间表盘将允许用户同时查看所有 24 个时区。外部表盘将显示时区，内部表盘将显示每个位置的时间。彭博社表示，这种表盘与百达翡丽、百年灵等奢侈手表制造商流行的表盘类似。

此外，新款爱马仕表盘的数字每小时都在变化，全新耐克表盘上的数字会根据人的动作而变化。

Apple Watch S7 还将采用全新 S7 芯片和与 iPhone 13 设计相匹配的平边设计。报道称苹果明年将推出新款 Apple Watch SE，以及一款针对极限运动用户的 Apple Watch，此外还有升级版的传统旗舰产品。