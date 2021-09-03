消息称苹果 AR/VR 头显需连接 iPhone 等设备，已完成 5nm 定制芯片工作

IT之家 9 月 3 日消息 据外媒 MacRumors 援引 The Information 报道称，苹果正在开发的第一款 AR/VR 头显需要无线连接到 iPhone 或其他苹果设备，才能解锁全部功能。

它将类似于 Apple Watch 的 WiFi 版本，后者需要连接 iPhone 才能工作。苹果 AR/VR 头显可以与另一款苹果设备进行无线通信，后者将处理大部分强大的计算功能。

IT之家了解到，报道称苹果公司最近完成了将用于头显的 5nm 定制芯片工作。“苹果已完成了头显的 SoC 以及两枚额外的芯片，三款芯片都已进入流片阶段。”这也意味着，苹果 AR/VR 头显物理设计工作已经结束，将迎来试生产阶段。

需要注意的是，这些芯片没有苹果 Mac 和 iOS 设备中使用的芯片那么强大，没有用于 AI 和机器学习的神经引擎。该芯片旨在优化无线数据传输、视频压缩、解压缩和电源效率，来最大限度地延长电池使用时间。

虽然这款头显是为 iOS 设备设计的，但其拥有 CPU 和 GPU，可能有一个功能有限的独立模式。

目前，台积电正在生产将用于这款设备的芯片，消息称至少需要一年时间才能量产。第一款 AR/VR 头显最早将于 2022 年发布，但如果设备的工作不能及时完成，发布也可能被推迟。

消息人士透露，这款头显的图像传感器和显示驱动程序工作已经完成。而台积电仍在解决大尺寸图像传感器问题，并努力提高试产期的产量。

报道指出，这款正在开发中的 AR/VR 头显与一套 AR 智能眼镜是分开的。更时尚、更小的智能眼镜将与头显一同，预计在 2023 年推出。