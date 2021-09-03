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汽车项目仍在继续，消息称苹果下一个接触对象是丰田

2021/9/3 7:59:48 来源：新浪科技 作者：- 责编：懒猫
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9 月 3 日上午消息，关注电子产品产业链的媒体 DigiTimes 的一份新报道称，苹果将接触丰田公司，商讨成为其汽车产品的供应商之一，以在 2024 年之前量产所谓的“苹果汽车”。

据称，苹果公司代表上个月与韩国 SK 集团和 LG 电子会面，讨论苹果汽车的开发问题，现在日本的丰田汽车被提到为下一个潜在接触对象

自 2014 年以来，苹果公司一直在从事与汽车相关的项目，在某个阶段，该公司似乎正在缩减规模，从“做汽车”变成“做自动驾驶软件”。然而，在管理和招聘信息发生了几次变化之后，外界意识到苹果公司现在仍专注于为消费者制造汽车。

但要做到这一点，公司需要利用全新的供应链。预计苹果将依赖制造合作伙伴来制造汽车，虽然它想在美国制造电动汽车电池，但它可能正在寻求与丰田等老牌汽车制造商的合作关系。

路透社此前曾报道称，苹果正在开发一种新的电池设计，有可能“从根本上”降低电池成本并增加车辆的续航里程。一位接受路透社采访的人士将苹果的 monocle 电池技术描述为下个时代的产品，并表示它类似于“你第一次看到 iPhone 的感觉”。

路透社提到，苹果的目标是从 2024 年开始生产苹果品牌的自动驾驶汽车，因此 DigiTimes 提到的 2024 年并非全无可能。然而，持续的全球疫情以及当前的芯片短缺造成的延误，可能将生产推迟到 2025 年或更晚。

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关键词：苹果丰田汽车

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