苹果遭美国劳工关系委员会调查

北京时间 9 月 3 日上午消息 据美国国家劳工关系委员会（National Labor Relations Board）网站记录，该委员会正在调查苹果公司（Apple Inc）员工对该公司提起的两起诉讼。此事发生的大背景，正是苹果公司员工掀起的新一轮维权浪潮。

这两起案件分别于 8 月 26 日和 9 月 1 日提交，目前正由该机构位于加利福尼亚州奥克兰的办公室进行审查。

总部位于加州库比蒂诺的苹果公司在一份声明中表示：“我们会认真地对待所有问题，一旦有问题出现，我们都会进行彻底调查，出于对相关个人隐私的尊重，我们不会讨论具体的员工事宜。”

苹果公司高级工程项目经理阿什利・乔维克（Ashley Gjovik）向媒体透露，她在 8 月 26 日向苹果公司提出了指控，其中包括受到了一名经理的职场骚扰、工作职务的减少和不利工作的增加等。

NLRB 会调查它收到的所有指控。一旦发现指控确有其事，它就会起诉雇主。

硅谷的员工，尤其是苹果公司的员工，以避免曝光著称，这主要是因为苹果公司希望对新产品严加保密。最近几周，一些现任和前任苹果员工在推特上以“Apple Too（苹果也是）”为标签批评该公司的企业文化。美国法律允许员工公开讨论某些话题，其中包括工作条件。

此外，据媒体报道，员工们还在信息平台 Slack 上就苹果公司扫描美国客户手机和电脑中的儿童性虐待图像一事展开了激烈的辩论。

乔维克向媒体透露，在苹果公司开始调查她的投诉以及性别歧视的指控后，她的经理就把属于她的工作重新分配给其他同事，并让她做一些不受欢迎的工作。苹果公司在 8 月初让她带薪休假。她表示，目前苹果尚未完成调查。

乔维克表示，最近几周，她看到越来越多的员工开始公开谈论苹果公司的企业文化，这让她倍受鼓舞。

她说：“在苹果公司内部取得进展的最大障碍是要求保密和不断疏远的企业文化。”