苹果对 App Store 做出让步，但未能解决监管机构和立法者最关切的问题

北京时间 9 月 3 日上午消息，据报道，在仅仅一周的时间里，苹果公司对其 App Store 应用程序商店的规则进行了两次修改，这些规则是世界各地诉讼、监管调查和立法的对象，然而这些调整并没有解决所提出的最大担忧。

分析机构 Cowen 去年的估计显示，立法机构和监管机构正在考虑拆除 App Store 的商业模式，这一结果可能使苹果损失约 6% 的销售额（相当于其上一财年的 160 亿美元）并使其利润减少多达 15%。

在苹果做出的几个让步中，最引人注目的是苹果将允许 Netflix 和其他订阅服务向用户提供链接，让用户进行应用外付费，以此来让应用程序开发商避免苹果抽取的分成。但是，许多的此类公司都早已放弃使用苹果的支付系统，因此此举不太可能影响苹果的财务状况。

这表明，第三方开发人员对于苹果规则的反抗还将持续下去。目前苹果还在与著名游戏《堡垒之夜》的开发商对簿公堂，美国联邦法官随时会宣布对反垄断案件的裁决。

民主党参议员艾米・克罗布查（Amy Klobuchar）在本周早些时候表示：“移动技术已经成为我们日常生活中必不可少的东西，而现在仅仅两家应用商店就对消费者可以访问哪些应用以及如何访问这些应用拥有令人难以置信的权力。看到这个问题同样出现在全球其他地方时，你就会更明显地感觉到，我们必须要采取行动了。”此前这位参议员曾提出了一项应用程序商店法案。

有人呼吁，要求苹果允许其他公司在其 iPhone 平台上运营应用程序商店。因此此举能够提供一个绕过当前支付系统的方式，现在的系统使开发人员几乎无法避免向苹果支付分成。批评者还希望苹果公司废除所谓的指导规则，这些规则阻止开发者告诉他们的客户如何为他们的应用直接支付给开发者。

如果无需通过苹果 App Store 销售应用，开发商就能避免苹果的抽成，然而苹果并不允许他们这样做，称此举会威胁用户的设备和数据安全。在《堡垒之夜》反垄断案中，该游戏的开发商 Epic 就是要试图寻求这方面的改变。

全球审查

今年 6 月，美国民主党众议员大卫・西西林（David Cicilline）和共和党众议员肯・巴克（Ken Buck ）在美国众议院提出了一项法案，如果这项法案最终成为法律，也将迫使苹果向第三方商店开放其 iPhone 平台。

几乎所有监管机构（包括英国、欧盟和澳大利亚的竞争监管机构）都在审查苹果的应用内支付和对数字商品收取 15-30% 佣金的规则。这也是 Spotify 和 Epic 对苹果提起法律诉讼的关键原因。

本周，韩国立法机构也通过了一项法案，寻求禁止苹果和 Alphabet 旗下的谷歌强制要求应用程序开发商和用户使用其支付系统。而这正是 Spotify 首席执行官丹尼尔・艾克（Daniel Ek）最大的愿望，但是他在一条推文中表示，苹果至今为止最大的改变“并未解决问题”。

上周，苹果解决了“引导规则”产生的一部分问题，结束了通过一项禁令，即不许通过电子邮件与用户沟通其他替代付款方式。苹果还表示，一部分应用程序现在可以向用户提供一个链接，让用户去其他页面完成付费。

然而，只有提供媒体内容的开发商可以这样做，而游戏开发商却不可以引导用户去其他渠道完成付费，这意味着拥有者大量用户的游戏类应用开发商，依然需要向苹果支付“苹果税”。

应用程序公平联盟（Coalition for App Fairness）在一份声明中表示：“苹果的最新公告似乎是又一次试图通过将开发者分为赢家和输家来保护他们的 App Store 的垄断。”正在与苹果打官司的 Epic 正是该联盟的成员之一。