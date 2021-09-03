苹果探索 RISC-V 架构，招聘相关“高性能”程序员

IT之家 9 月 3 日消息 苹果公司正在将其 PC 转向基于 Arm 的 SoC，但该公司可能不会将所有鸡蛋放在一个篮子里，因为其也在探索新兴的开源 RISC-V 架构。本周，苹果公司发布了招聘 RISC-V“高性能（high-performance）”程序员的通知。

苹果公司目前正在为其核心操作系统组的矢量和数字组（VaNG）寻找对 RISC-V 指令集架构（ISA）和 Arm 的 Neon 矢量 ISA 有详细了解的经验丰富的程序员。苹果的 VaNG 负责开发和改进在 iOS、macOS、watchOS 和 tvOS 上运行的各种嵌入式子系统。

以保密著称的苹果公司在招聘信息中没有透露其打算用 RISC-V 做什么，但职位描述显示，程序员将必须从事机器学习、计算视觉和自然语言处理。除其他事项外，还需要低级别的高性能编程经验。此外，职位描述还表明，苹果已经在使用 RISC-V。

IT之家了解的，目前苹果公司有几十种横跨多条产品线的产品。例如，像 MacBook 笔记本电脑、iPhone 智能手机、iPad 平板电脑和 Apple TV 机顶盒等高性能设备都是基于定制的系统芯片（SoC），这些芯片使用高度定制的 Arm 内核。此外，苹果的手表、Airpods 和 Homepod Mini 等设备都使用了由 Arm 技术的系统级封装（SiP），苹果公司还在其控制器内使用 Arm 内核（如 T2、W3、U1 等）。

苹果使用 Arm 内核需要向 Arm 支付许可费，由于用于 SSD 主控和智能手表等的内核数量只会增加，苹果对 Arm 的付款也会增加。因此，用 RISC-V 内核取代至少一些 Arm 内核可以为苹果每年节省很多的专利费用，就像西部数据多年前为其低功耗解决方案采用 RISC-V 内核一样。

但是，将定制的 RISC-V 内核整合到苹果的生态系统中，需要公司准备一个软件堆栈，并确保一切运作无误。这就是熟悉 RISC-V 和 Arm 的矢量架构的程序员发挥作用的地方。

鉴于苹果公司已经在研究 RISC-V 解决方案，现在该公司用 RISC-V 取代某些类型的内核可能只是一个时间问题。然而，苹果公司愿意在 RISC-V 计划中走多远还有待观察，RISC-V 目前专注于低性能的应用，但 ISA 正在快速发展，第一个高性能的 RISC-V 设计将很快出现。