5G NR 广播将于冬奥会试商用，实现“终端通”和“人人通”

9 月 4 日消息 近日，中国广电副总经理曾庆军在 2021 世界 5G 大会 5G 与新视听论坛上表示，广电总局计划在冬奥会进行 5G NR 广播标准试商用，以及 700M 应急广播的平台预商用。实现蜂窝网络和电视塔混合覆盖，打造传统广播电视服务进入移动终端，真正实现广播电视终端通和人人通。

作为全球首个开发 5G 广播的运营商，中国广电在 5G NR 广播上下足了功夫。就在前不久，上海经信委发布消息称国内首个 700M 5G NR 基站在上海建成。早在 6 月，国家广播电视总局科技司就与中国广电按计划在上海进行 5G NR 广播大塔试验，并于 8 月 6 日凌晨完成塔外天线等设备的布放及系统调试，基本完成了东方明珠电视塔 5G NR 广播大塔试验建站工作，在国内率先完成并具备了试验条件。

在无线网和光纤网遍布的时代，广播在互联网时代存在的意义究竟是什么？对此曾庆军给出了这样的答案：“在毫米波大规模使用之前，移动通信网络始终是带宽受限系统，在毫米波大规模使用之前，广播技术包括移动通信技术始终是带宽受限系统，在这种情况下利用广播技术在 5G 蜂窝网甚至广播电视网当中做特有的点到多点的广播公共服务是一个非常好的技术特色。”

据介绍，中国广电 5G 的广播用两种发射方式：一种是蜂窝基站，即与中国移动共建的 48 万个 5G 基站；另一种则是广播发射塔，即是央局管理的北京各个区县的发射塔。5G 时代，这些发射塔可以发射 5G 广播信号，实现所有运营商手机即便没有 SIM 卡的终端也可以方便地接收，就像过去的电视一样。曾庆军表示，蜂窝网络 + 电视塔覆盖的最大好处就是室内、车内覆盖得很好。如果只是靠电视塔覆盖，移动接收覆盖的信号密度则不够，但加上蜂窝网络就可以满足。

作为与其他运营商最大差异化的服务，目前中国广电已联合产业界主流合作伙伴，积极推动 NR 广播标准进 3GPP R17。同时中国广电已完成基于商用手机的 NR 广播业务演示，大塔小塔覆盖验证，移动性验证和多厂家互联互通测试。

在 700MHz 5G 网络建设方面，700MHz 5G 商用网络规模建设拉开序幕，共建共享合作稳步推进。8 月，中国广电携手中国移动在广州成功开通全国首批 100 个 700MHz 5G 商用站点，此外，此前招标的 40 多万个 5G 基站也已开始着手建设。

“通过 5G 核心网，电视塔和蜂窝联合覆盖，做到有线电视和无线网络综合地为我们在座的和各位提供广泛的服务，真正做到 5G 发展目标。”曾庆军在演讲结尾总结道。“我们不是和三大运营商建相同的打电话、上网或者直播视频，我们要形成差异化的服务，最主要的亮点就是 5GNR 广播，未来我们还会有应急广播、特定的 To B 和 To G 的服务。”