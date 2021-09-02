跨运营商通话延迟降低、质量提升，工信部解读 IMS 网络互联互通

IT之家 9 月 2 日消息 工信部于 9 月 1 日宣布，目前已完成移动通信网 IMS 网络互联互通，中国电信、中国移动、中国联通间 4G/5G 话务直接由 IP 网传送，不再经过传统电路交换网绕转。今日工信部发表文章，对这一里程碑技术做出解读。

IMS 网络是顺应网络 IP 化趋势，为用户提供多媒体服务的电信网络，其全称为 IP Multimedia Subsystem 即 IP 多媒体子系统。这一网络利用 IP 技术，在运营商网络上构建分层、开放、融合的通信核心网。通过 IMS 网络，用户可以享受高清音/视频通话、视频彩铃、电话会议等丰富的电信级多媒体服务。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提出加快数字化发展，建设数字中国，推进网络强国建设，加快 5G 网络规模化部署。IMS 网络承载 5G VoNR 音/视频等业务, 为用户提供更高质量的电信服务，对于 5G 网络建设发展具有基础支撑作用，为未来发展新型电信业务奠定良好基础。

IT之家了解到，早在 2019 年 2 月，工业和信息化部已在湖南、四川两省组织开展 IMS 网络互联互通试点工作。2020 年 5 月，在两省试点取得成功的基础上，工业和信息化部决定在全国推广 IMS 网络互联互通。

在工业和信息化部组织下，中国电信、中国移动、中国联通、中国信通院研究制定技术方案、测试规范及 10 余项行业标准，开展网间测试 10 万余次，覆盖五个主流设备厂家十余种网元设备，分批次有序完成业务割接调整。

IMS 网络互联互通已于 2021 年 8 月 21 日完成，这一服务完成后，4G/5G 跨运营商的通话体验将显著提升，将有效降低网间话务呼叫时延，减少用户跨运营商通信等待时间。此外，不同运营商之间的通话质量将显著提升，音频还原度会更高，支持 VoLTE。此外，用户还可以跨运营商使用视频通话、视频彩铃等业务。