英特尔 CEO：未来 3-4 年将再次保持领先地位，极客精神回来了

IT之家 9 月 5 日消息 根据外媒 Wccftech 消息，英特尔 CEO 帕特・基辛格、CFO 乔治・戴维斯于 9 月 4 日在线接受了金融分析师 Pierre Ferragu 的专访。采访持续约 1 小时，基辛格谈论了英特尔消费级处理器、数据中心等领域的战略，此外还介绍了公司未来的计划，包括即将发布了 Alder Lake、Diamond Rapids 处理器，以及 Xe-HPG GPU。

帕特・基辛格表示，将在 2021 年举办的架构日活动公布三项重大创新，包含大小核异构处理器等等，这些都是 AMD 目前所没有的。不仅如此，他还透露，公司的实验室目前在研发下一代架构，将具有十分重大的进步，不过目前不能够透露任何消息，有些事情可能未来几年都不会被公开。要知道，英特尔的极客精神回来了。

他还表示，英特尔自研的 Xe-HPG 独立显卡系列产品，首次对英伟达构成威胁。目前 Xe 系列 GPU 仅覆盖移动以及桌面处理器，未来将扩展至台式机、数据中心等。但是基辛格还承认，目前英伟达是显卡领域无可争议的领导者。

IT之家了解到，由于 AMD Zen 2、Zen 3 架构服务器处理器的优秀表现，目前 AMD CPU 在服务器市场占比持续攀升，约为 20% 左右。对于这一现象，帕特・基辛格表示，希望英特尔 Diamond Rapids 系列至强处理器能够重新将市场份额夺回一部分，重新取得其在云市场的领先地位。