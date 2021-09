京东 PLUS 会员联手B站推出联合会员卡，售价 233 元/年

IT之家 9 月 6 日消息 今日京东 PLUS 会员宣布与B站达成深度合作,推出B站联名卡,实现权益互通。

IT之家了解到,此次京东 PLUS 会员与B站推出的联合会员卡,售价 233 元/年,如果用户京享值超过 4500,还可再优惠 50 元,同时首发特惠还有限量 30 元会籍立减券福利,最终到手价为 153 元。

此联合会员卡包括京东 PLUS 会员和B站大会员双重权益。消费者在京东不仅可以享受到购物十倍返京豆、全年 360 元运费券、品牌联盟折上 95 折、PLUS 会员价商品、7 天无理由退换货等权益,而且每月 8 日还可享受专为 PLUS 会员举行的“专属大日子”——PLUS DAY。同时,京东 PLUS 会员还带来了很多生活特权,包括汉堡王 5 折工作餐、COSTA 天天买一赠一、每月 9.9 元洗车、万达电影 19.9 元看热映大片、华住酒店全年 88 折订房等诸多权益。有消费者粗略估算,不包括购物节省下来的钱,仅生活特权就价值 4000 多元,可谓买到就是赚到。

而在B站,联合会员卡会员用户可获B站年度大会员,众多经典热播国创、番剧、电影、电视剧、综艺、纪录片大会员可免费看、抢先看;同时,每月可领取漫画阅读券、会员购无门槛优惠券、B 币券;还可专享杜比音效、真彩 HDR、4K 观影模式的视听体验。此外,年度大会员还享有粉色高亮显示大会员昵称、专属挂件等权益。

据介绍,截至去年 10 月,京东 PLUS 会员在籍数量已突破 2000 万,已与腾讯视频、爱奇艺等各领域的企业达成了合作,形成一个包含购物、视频、餐饮等在内的全生态权益体系。