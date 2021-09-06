水月雨 KATO 动圈耳机发布：ULT 超线性动圈单元，999 元

IT之家 9 月 6 日消息 今日水月雨正式发布 KATO 动圈耳机。该产品是此前产品 KXXS 的升级版，售价不变，依旧为 999 元人民币。

水月雨 KATO 名称的由来是“Kxxs Advanced Technology Optimized”，全称为旗舰级先进技术动圈入耳式耳机。产品使用了全新的 ULT 超线性动圈单元，通过 FEA 有限元仿真结合反复实验验证，对 ULT 动圈单元和声腔结构与容积进行优化，以达到优秀的线性失真表现。官方表示，这款单元无论是幅频响应还是相频响应都相当优异，使音色与声场得到丰富的细节表现与完整的还原。

耳机采用可换线的设计，使用 0.78mm 接口，与上一代类似。官方表示，早在 KXXS 发售之前，研发团队便着力于开发新一代 10mm 旗舰级动圈单元，其目的是大幅提高线性动态范围，降低全频非线性失真。

水月雨 KATO 耳机正面与 KXXS 类似，使用了不锈钢外壳，但是内侧采用了棱角设计语言。耳机外壳采用 MIM 粉末冶金工艺铸造，外壳内侧具有细微的不平整表面，能够对驻波有抑制作用。耳机使用了可换导管的设计，提供钢、铜两种材质。导管开孔使用了第三代专利防堵声滤波器，相比初代有着更好的防堵效果，同时有利于中高频音质。

这款耳机的动圈单元使用了第三代 DLC 类金刚石复合振膜，具有高刚性、低阻尼系数。耳机的前部腔体，基于单元特性进行有限元仿真模拟，有助于高频相位表现。

IT之家了解到，水月雨 KATO 耳机标配一条厚镀银耳机线，外皮采用高透明材料。

以下为耳机的详细参数：