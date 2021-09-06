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大众 ID Buzz 全新亮相：已上路开启自动驾驶测试，未来将商业运行

2021/9/6 23:10:32 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家 9 月 6 日消息 据外媒 TheVerge 消息，在今日举办的德国慕尼黑 IAA Mobility 2021 汽车及智慧出行博览会上，大众首次公布了 ID Buzz 的真车。这款纯电汽车从 5 年前便开始立项，此前的目标是复刻大众上世纪经典的 T1 迷你巴士。从实车外观上看，这款车的外形相比早期的渲染图有了很大不同，线条多使用棱角，具有科技感。

目前，大众 ID Buzz 已经在德国慕尼黑，以及机场附近的私人赛道上进行上路测试。德国大众表示，计划于 2025 年，使用这款车提供全面的商用自动驾驶服务，可以当做出租车，或者用于物流配送。

这款车顶部搭载一个激光雷达，同时有着众多的传感器组件。大众表示，该车使用了 Argo AI 公司开发的自动驾驶软硬件。这家公司由福特和大众于 2019 年共同成立，用于研发电动汽车和自动驾驶汽车。两家公司的合作，有利于分担高昂的研发成本。

IT之家了解到，大众汽车向 Argo 公司投资了大约 26 亿美元。ID Buzz 搭载的传感器，可以实现 400 米距离的探测。

过去几年，Argo 公司一直在美国迈阿密、奥斯汀、华盛顿特区等地测试其第四代自动驾驶汽车，该公司预计将于年底，与 Lyft 合作，在美国推出自动驾驶叫车服务。

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关键词：自动驾驶ID Buzz大众

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