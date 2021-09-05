微软 Outlook 2010 及更老版本将不再支持 Microsoft 365 服务

IT之家 9 月 5 日消息 微软近年来已经逐步将其办公相关的软件服务整合为 Microsoft 365。据外媒 mspoweruser 报道，微软今日宣布，2021 年 11 月 1 日之后，Outlook 2010 以及更老版本的软件, 将不支持接入 Microsoft 365 服务。只有 Outlook 2013 Service Pack 1 或更新版本的软件，才可以得到支持。

具体来看，旧版本的 Outlook 与以下服务的变化不兼容：

Microsoft 365 将采用现代的身份验证协议，旧版本的认证不再被支持。新的协议不仅更加安全，而且能够提供合规性和策略控制，来帮助用户管理数据。

微软正致力于为 Microsoft 365 添加 HTTP/2 支持。这是一种全双工协议，通过压缩开头的数据以及多路复用，来减少延迟。

微软还表示，新的 Outlook 客户端软件更加安全，拥有了许多新功能，同时崩溃概率降低了 75%。IT之家了解到，除了 Outlook，微软 Office 2013 15.0.4971.1000 以前的版本同样不支持最新的 Microsoft 365 服务。

官方宣布，正在积极联系使用 Outlook 2007 和 2010 的大客户，以便尽快更新至最新版本的 Outlook，以保证服务的稳定运行。